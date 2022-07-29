Fabrikaların çip krizi konusu Bakanlık'ta görüşüldü

Çip krizini ve atılması gereken adımları gündeme getiren Elektronik Bileşenleri ve Ölçme Cihazları Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Karabağlı, konuyu ESİAD heyetiyle birlikte yaptığı ziyarette Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez'e iletti.İZMİR (İGFA) - EBSO’nun yeni dönem seçimlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı için adaylığını açıklayan ve EBSO Meclisinde yaptığı konuşmada küresel çip krizinin sanayicilerin en önemli sorunu haline geldiğini ifade eden Mustafa Karabağlı, ESİAD heyetiyle birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında bir görüşme gerçekleştirdi.

Fabrikaların çip krizine bağlı olarak kapasitelerinin altında çalıştığını, üretimde termin sürelerinin uzadığını, Türkiye’nin yarı iletken konusunda vakit kaybetmeden gerekli adımları atması gerektiğini ifade eden Karabağlı, EBSO Meclisinde yaptığı konuşmaya da atıfta bulunarak, EBSO bünyesinde bu konuya özel bir çalışma grubu kurulması yönünde öneride bulunduğunu da aktardı.

Mustafa Karabağlı, çip üretimi ve tüketimi bakımından dünyada ilk sıralarda yer alan Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşlarının sorunun iyice tırmanmasına neden olduğunu belirterek, "Türkiye çip üretimine odaklanarak önemli bir hamle yapabilir. Bu anlamda İzmir çok değerli bir lokasyona ve kapasiteye sahip, güçlerimizi birleştirerek, üniversitelerimizi, araştırma merkezlerimizi bu birlikteliğe dahil ederek, daha fazla gecikmeden bir başlangıç yapabiliriz” diye konuştu.