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Ezber bozan tasarımcılar ödüllerine kavuştu

EKONOMİ 22.10.2022, 09:35
Ezber bozan tasarımcılar ödüllerine kavuştu

Türk tasarımcı ve Türk mobilya firmalarının uluslararası düzeyde tanınırlığının arttırılması amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Ezber Bozan Tasarım Yarışması yine rekor düzeyde başvuru ile süreci tamamladı.İZMİR (İGFA) -  Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle bu sene “SMART FURNITURE” teması ile düzenlediği Ezber Bozan Tasarım Yarışması Final Gecesi’nde ödüller sahiplerini buldu.  

Yarışmada 791 öğrenci, 203 profesyonel olmak üzere toplam 994 başvuru arasından 8’i öğrenci 8’i de profesyonel olmak üzere toplam 16 adet proje ödül almaya hak kazandı.   

Selçuk Üniversitesi 109 başvuruyla yarışmaya en çok başvuru alınan üniversite oldu. Üniversite adına Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı ve İç Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rabia KÖSE DOĞAN’a en çok katılım sağlayan üniversite ödülü verildi.

Öğrenci kategorisinde ilk üçe giren tasarımcılara verilecek nakdi ödüllerin yanı sıra Ticaret Bakanlığı’nın onayladığı sayıda finaliste Bakanlık desteğiyle yurtdışındaki önemli tasarım okullarından birinde 2 yıl süre ile eğitim hakkı verilecek. 

Geçen seneden farklı olarak bu sene yeni ödüller de var; Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği dereceye giren yarışmacılara staj ve iş imkanı konusunda da aracı olacak. 

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Ege İhracatçı Birlikleri olarak 18 yıldır Türkiye’ye yüzlerce tasarımcı kazandırdık. Ezber Bozan Tasarım Yarışmamız ile beraber EİB bünyesinde toplamda dört farklı sektörümüzün tasarım yarışması var. Ve bu sektörlerimiz, tasarım ekosistemi güçlü bir şekilde Türkiye ortalamasının çok üzerinde katma değerli ihracat gerçekleştiriyor. Çünkü hepsi tasarıma ciddi yatırımlar yapıyor. Geçen sene Ezber Bozan Tasarım Yarışmamıza rekor düzeydeki başvuru bu sene katlanmış durumda.  İşte bu gerçek bir başarıdır.” dedi.

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