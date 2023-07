EYT maliyetleri zorlamaya başladı

TÜRKONFED, yılın her çeyreği Anadolu iş dünyasının sesi olan üye federasyonlarının ve Türkiye’nin her bölgesinden iş insanının temsil edildiği Genişletilmiş Yönetim Kurulu’nun katılımıyla gerçekleştirdiği Finansmana Erişim Anketi’nin “Nisan-Haziran” dönemini kapsayan sonuçlarını yayınladı.ANKARA (İGFA) - Anket sonuçlarına göre her 10 şirketten 8’i ikinci çeyrekte finansmana erişimin zorlaştığını ifade ederken, finans kurumları ile kredi süreçlerinde sorun yaşayanların oranı da ilk çeyrekte yüzde 85 iken ikinci çeyrekte yüzde 95’e yükseldi.

Her 10 iş insanından 9’unun finansal regülasyonların işletmelerini olumsuz etkilediğini belirttiği anket sonuçlarına göre iki işletmeden biri EYT maliyetlerini yönetmekte zorlandığını, 10 işletmeden 6’sı da EYT maliyetinin finansmanı için açıklanan KGF desteğine erişemediğini söyledi. Anket sonuçlarını değerlendiren TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez üye federasyonları adına, krediler üzerindeki baskının hafifletilmesi ve merkezde alınan kararların sahaya tam yansıması için çağrı yaptı.