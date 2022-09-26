Eylül'ün 'güven endeksleri' yükseldi

TÜİK'in verilerine göre Eylül ayında hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde güven endeksi yükseldi.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Eylül'de aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1,7, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,7, inşaat sektöründe yüzde 2,1 yükseliş kaydetti.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi eylülde 118,2, perakende ticaret 115,9, inşaat sektörü ise 88,1 değerini aldı.

Güven endeksinde 100'ün üzerindeki değerler sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliği ifade ediyor.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Eylül 2022