Eylül'de ihracat şampiyonu kimya sektörü oldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı eylül ayında geçen yıl aynı döneme göre yüzde 0,3 artışla 22,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2,84 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren kimya sektörü ise Eylül ayının ihracat şampiyonu oldu.İSTANBUL (İGFA) - Kimya sektörünün Eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, kimya sektörünün Eylül ayında 2,84 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

Eylül ayında en çok ihracat gerçekleştiren birinci sektör olduğunu ifade eden Başkan Pelister, "Kimya sektörümüzün 9 aylık ihracatı da 22 milyar doları aştı. İKMİB olarak, yıl sonuna kadar fuar milli katılım organizasyonu, fuar info stand katılımı, sektörel ticaret ve alım heyeti gibi faaliyetlerimize ağırlık verdik. Bu yılı yine 30 milyar doların üzerinde kapatmak için gayret gösteriyoruz. Bu gayret içerisinde olan tüm firmalarımıza ve ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum. Diğer yandan Ekim ayı itibariyle gelen elektrik ve doğalgaz zammı sektörümüzü olumsuz etkileyecektir. Kimya sektörü enerjiyi yoğun kullanan bir sektör. Üretim girdisinde enerjinin ağırlığı ciddi olarak yer alıyor. Dolayısıyla enerji maliyetlerinin artması üretim maliyetlerine ve ürün fiyatlarına da gelecek dönemde yansıyabilir" dedi.

EYLÜL AYINDA EN ÇOK “MİNERAL YAKITLAR VE ÜRÜNLER” İHRACATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Eylül ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında mineral yakıtlar ve ürünler ihracatı, 973 milyon 625 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldığını ifade eden Pelister, "İkinci sırada 779 milyon 536 bin dolarlık ihracatla plastikler ve mamulleri yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 224 milyon 648 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. ‘Anorganik kimyasallar’ı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, ‘eczacılık ürünleri’, ‘muhtelif kimyasal maddeler’, ‘organik kimyasallar’ ve ‘yıkama müstahzarları’ oldu" dedi.

HOLLANDA EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜLKE OLDU

Verilere göre Eylül ayında en çok ihracat yapılan ilk 10 ülke içerisinde Hollanda, Romanya, Rusya, İtalya, Almanya, Irak, Çin, Lübnan, Belçika ve ABD yer aldı. Eylül ayında ilk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 113,13 ile Çin’de gerçekleştirildi.