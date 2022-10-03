Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı... TÜİK'e göre % 83,45 olan enflasyon ENAG'a göre % 186,27!

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. TÜİK, enflasyon oranını yıllık yüzde 83,45, aylık yüzde 3,08 olarak açıkladı. ENAG ise, yıllık enflasyonu yüzde 186,27 olarak duyurdu.ANKARA (İGFA) - TÜİK'in verilerine göre TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83,45 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 59,91 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 30,76 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 117,66 ile ulaştırma oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 0,04 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,99 ile konut oldu.

Bu arada TÜİK verilerine göre özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 74,63, aylık yüzde 2,74 olarak açıklanırken, tabloya veriler şöyle yansıdı:

Bu arada akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Eylül ayı itibarıyla yıllık enflasyon oranını yüzde 186,27 olarak açıklamıştı. ENAG'a göre TÜFE aylık yüzde 5,30 arttığı kaydedilmişti. ENAG'a göre Ocak ayından bu yana TÜFE endeksinde yüzde 101,63 artış oldu.

https://twitter.com/ENAGRUP/status/1576817840010629120