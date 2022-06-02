EVSİD, 60 ülkeden 120 alıcıyı İstanbul'a getirdi

Ev ve mutfak eşyaları sektöründe 60 ülkeden 120 alıcı İstanbul'da buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) tarafından bu sene beşincisi düzenlenen 'Turkish Housewares by Invitation Only' etkinliği açıldı.

Etkinlik kapsamında 72 üretici firma, 60 ülkeden 120 alıcıyla İstanbul'da buluştu.

EVSİD Başkanı Talha Özger, etkinlikle dünyanın birçok ülkesinden alıcıları İstanbul'da buluşturduklarını belirterek, 4 günde önemli iş birliklerinin sağlanacağına inandıklarını söyledi.

Meksika, Kolombiya, Ekvator, Tanzanya, Malezya, Danimarka, Hollanda, Güney Afrika Cumhuriyeti, Endonezya gibi çok farklı ülkelerden nitelikli alıcılar Invitation Only için İstanbul'da bulunduklarını kaydeden Özger, "Bu sene hem yurt dışındaki firmalardan hem de yerel üreticilerimizden gelen büyük bir talep oldu. Etkinliğimizden her sene giderek artan bir verim alıyoruz. Burada sadece ürünlerimizi ve firmalarımızı tanıtmıyoruz. Ülkemizin kültürel tanıtımına da önem veriyoruz. Önümüzdeki senelerde de bunun artarak devam etmesini temenni ediyoruz." dedi.