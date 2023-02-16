Ev ve Mutfak Fuarı'ndan afet bölgesine tam destek

Geçtiğimiz aylarda Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları Derneği (GEEM) ile el sıkışan Ambiyans Fuarcılık, dernekle beraber afet bölgesindeki depremzedelere destek için kolları sıvadı.İSTANBUL (İGFA) - 2-5 Mart tarihlerinde gerçekleştirecekleri Ev ve Mutfak Eşyaları İhracat Fuarı kapsamında elde edilen gelirlerden depremzedelere bağışta bulunacak olan marka, Türk Kızılay Derneği’nin kan bağış aracını fuar alanına getirerek ziyaretçi ve katılımcılara kan bağışlama da imkanı sunacak

Fuarda, Türk Kızılay Derneği ile kan bağış noktası kurarak deprem bölgesine gönderilen bağışlarda yığılma ve bozulma yaşanma durumuna karşın ilerleyen zamanlarda da yeni kan bağışı yapmanın önemine dikkat çekilecek.

Ambiyans Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Tıraş, fuara gelecek her yabancı ziyaretçi başına belli bir miktar para bağışı yapacaklarını belirterek, "İsteyen katılımcılarımız fuar süresince aldığı siparişlerden elde ettiği gelirden yüzde 5 oranında bağış yapabilecekler. Ayrıca yine katılımcılarımız sergiledikleri ev ve mutfak ürünlerini fuar bitiminde deprem bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmamız için bizlere teslim edebilecek. Biz de temel ihtiyaç kapsamındaki tüm bu ürünlerin deprem bölgesine götürülüp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayacağız. Bir de Türk Kızılay Derneği ile görüşüp fuar alanına kan bağış noktası kuracağız" diye konuştu.