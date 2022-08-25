Ev ve mutfak eşyalarında Güney Afrika açılımı

Ev ve mutfak eşyaları sektöründe faaliyet gösteren EVSİD üyesi 25 üretici firma Güney Afrika'ya çıkarma yaparak 10 farklı ülkeden 52 alıcı ile bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - Ev ve mutfak eşyaları sektörünün yeni pazarlara açılma ve ihracatı artırma stratejisi doğrultusunda yurtdışında yaptığı hedef odaklı buluşmalar devam ediyor. Sektörde faaliyet gösteren Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) üyesi 25 üretici firma Johannesburg’da hem Güney Afrika'dan hem de çevre ülkelerden gelen alıcılarla buluştu.

Etkinlik süresince 10 farklı ülkeden 52 alıcı ile bir araya geldiklerini söyleyen EVSİD Başkanı Talha Özger, özellikle pandemi ile birlikte Türk ürünlerinin Asya ülkelerine karşı rekabet avantajı kazandığını, buna karşın özellikle sahra altı Afrika ülkelerindeki payın hedeflenenin çok altında olduğunu belirterek ikili iş görüşmeleriyle birlikte bölgedeki pazar paylarını daha da artırmayı hedeflediklerini söyledi.

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Afrika kıtasının en büyük ikinci ihracat pazarımız olmasına karşın bu kıtaya yapılan ihracatın yüzde 70'inden fazlasının Mısır, Libya, Cezayir, Fas ve Tunus’tan oluşan kuzey Afrika ülkelerine gerçekleştiğine işaret eden Özger, Güney Afrika'ya olan ihracatımızdaki artış son 4 yılda yüzde 72.4 ile genel ihracat artış oranımız olan yüzde 60'ın üzerinde olduğunu belirterek, Güney Afrika'nın ev ve mutfak eşyaları ithalatındaki payının yüzde 3 seviyesinde olduğunu kaydetti.

EVSİD Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi ve Yurtdışı Projeler Komitesi Başkanı Beyhan Baycar ise pandemi sonrası Fas, Polonya ve İstanbul Invitation Only projelerinin ardından Güney Afrika pazarında başarılı bir program gerçekleştirdiklerini, farklı ülkelerden alıcılarla toplamda 284 iş görüşmesi yapıldığını kaydetti.

Eylül ayında farklı bir konsept ile 40 firmayı Latin Amerika pazarındaki alıcılarla buluşturmayı planladıklarını belirten Baycar, pandemi öncesinde başlattıkları organizasyonu 2022 yılında daha büyüterek daha fazla üreticiyi Latin Amerika pazarına yönlendireceklerini söyledi.