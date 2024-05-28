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Ev tekstili sektörüne ‘HOMETEX’ desteği

Ev tekstili sektöründe dünyanın öncü tekstil firmalarını ağırlayan HOMETEX, Türkiye’nin ihracat odaklı hedeflerine güç katmayı sürdürdü Yüzlerce yerli ve yabancı firmanın stantlı katılımı ile sektörün kalbinin 5 gün boyunca İstanbul Fuar Merkezi’nde attığı fuar, trend alanları ve ‘Dialogs’ programları ile moda ve trendlere yön verirken, yapılan ticari bağlantılarla da sektörün ihracatına ivme kazandırdı

EKONOMİ 28.05.2024, 15:32
Ev tekstili sektörüne ‘HOMETEX’ desteği

Ev tekstili sektöründe dünyanın öncü tekstil firmalarını ağırlayan HOMETEX, Türkiye’nin ihracat odaklı hedeflerine güç katmayı sürdürdü. Yüzlerce yerli ve yabancı firmanın stantlı katılımı ile sektörün kalbinin 5 gün boyunca İstanbul Fuar Merkezi’nde attığı fuar, trend alanları ve ‘Dialogs’ programları ile moda ve trendlere yön verirken, yapılan ticari bağlantılarla da sektörün ihracatına ivme kazandırdı.İSTANBUL (İGFA) - Sektörün çatı kuruluşu Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık organizasyonu ile düzenlenen HOMETEX, binlerce yerli ve yabancı firmayı bir araya getirdi. 11 holde, yaklaşık 200 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuara, 700’e yakın firma stant açarak katıldı. Gerek katılımcılar gerekse de ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gören HOMETEX’te 175 binden fazla ziyaret gerçekleştirildi. Fuara yaklaşık 80 ülkeden iş profesyoneli ziyaret gerçekleştirirken, organizasyon boyunca yapılan verimli iş görüşmeleri sektörün ve ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağladı.  

HOMETEX FUARI’NA YABANCI İLGİSİ Yüzlerce yerli ve yabancı markanın katılımıyla düzenlenen HOMETEX kapsamında gerçekleştirilen alım heyetleri firmalara yeni iş birlikleri imkânı sundu. Avrupa, Avustralya, Orta Doğu, Afrika, Asya, ABD ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere çok sayıda ülkeden potansiyel alıcıların yer aldığı fuar, sektörün ihracatına da önemli bir katkı sağladı.

MODAYA VE TRENDLERE YÖN VERDİ Fuarda, perde ve perde aksesuarlarından döşemelik kumaşlara, havlu ve banyo ürünlerinden halı ve zemin kaplamalarına, yatak odası, mutfak ve yemek odası tekstilinden duvar kaplamalarına kadar firmaların yenilikçi ürün ve tasarımları sergileniyor. Alanında uzman isimler fuara özel trend sunumları gerçekleştirirken, farklı temalarla düzenlenen seminerlerde önemli isimler ziyaretçilerle bir araya geldi. ‘HOMETEX Dialogs’ etkinliklerinde 2025-2026 ev tekstili trendleri, katma değerli üretim, trend analizleri, ev tekstilinde yapay zeka, sürdürülebilirlik-biomalzeme, tedarik zinciri gibi konu başlıkları ele alındı. Birbirinden seçkin markaların özenle hazırlanan tasarımlarından oluşan trend alanları, bu yıl ‘Bring To Future’ temasıyla ziyaretçileriyle buluştu.

“BAŞARILI BİR FUAR OLDU” BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, HOMETEX Fuarı’nda ev ve mekan tekstili sektörünün sahip olduğu potansiyeline katkı sağladığını söyledi. Fuarın yalnızca ürünlerin sergilendiği alanlar olmanın ötesinde, sektörel dayanışmanın, bilgi paylaşımının ve yeniliklerin buluştuğu güçlü ticari platformlar olduğunu kaydeden Başkan Burkay, “HOMETEX Fuarımız TETSİAD öncülüğünde, KFA Fuarcılık organizasyonuyla önemli bir kimlik kazandı. Atılan bu adımların sonucunda da katılımcılarımızın, yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin memnuniyet oranı her geçen yıl daha da artıyor. Kurumlarımızın örnek işbirliği ile neleri başarabileceğimizi bir kez daha göstermiş olduk. Fuar boyunca alım heyetlerinden ticari görüşmelere, trend alanlarından geleceğe ışık tutan seminerlere kadar yine çok özel bir organizasyonu başarıyla tamamladık. Dünyada modayı ve tasarımları belirleyen HOMETEX Fuarımız sektörümüzün dünyaya açılmasına öncülük etmeyi sürdürüyor. Bu noktada fuarımızın çıtasının yükselmesinde emeği geçen tüm kurumlarımıza ve trendleri belirleyen ürünleriyle fuarımıza güç katan firmalarımıza sektörümüz adına şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

“HOMETEX İLE SEKTÖRÜMÜZÜN KÜRESEL TİCARETTEKİ PAYI GÜÇLENDİ” TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, HOMETEX Fuarı’nın sadece sektöre, marka değeri, bilinirlilik ve ticari katkı sağlamakla kalmıyor aynı zamanda, Türkiye’nin tanıtımına da fayda sağlayacak kültürel bir misyona sahip olduğunu belirterek, “180 ülkeye yıllık yaklaşık 3,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Türk ev tekstili sektörü, kg başı ihracat değerini 9 doların üzerine çıkararak ülkemize en fazla katma değer sağlayan ve dünya pazar payı açısından kıyaslandığında da lider öncü sektörlerden biridir. Ev tekstili sektöründe dünyanın en prestijli fuarları arasında yer alan HOMETEX’i KFA Fuarcılık şirketimizin başarılı organizasyonuyla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. TETSİAD’ın ev sahipliğinde tüm paydaşlarımızla birlikte büyük bir güç birliği sergileyerek destek verdikleri fuarımız katılımcı ve ziyaretçilerimiz açısından beklentilerin de üzerinde bir memnuniyetle tamamlandı. Ev tekstili sektörümüz, HOMETEX’in katkısıyla ihracatını ve küresel ticaretten aldığı payı daha da artıracak. KFA Fuarcılık şirketimize, destek veren odalarımıza, ihracatçı birliklerimize, sektör temsilcilerimize ve fuarımızın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

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