Ev Tekstili'nin yıldızları ödüllerine kavuştu

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği(UTİB) tarafından ‘Eko-Bilinç’ temasıyla 12. kez yapılan Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması Master Class’ta ödüller sahiplerini buldu. İlk 3’e giren yarışmacılar; İngilizce eğitimi, tasarım tescil imkânı, yurtdışı tasarım bursuna başvuru hakkı kazandı. Birinci, ayrıca EAT Jakarlı Dokuma Tasarım Programı Lisansı ve Kullanıcı Eğitimi alacak.BURSA (İGFA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğü ve T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile düzenlediği Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması Master Class’ta ödüller, 12’nci kez törenle sahiplerini buldu. Yoğun bir eğitim ve eleme sürecinin ardından ‘Favela’ isimli çalışmasıyla birinci olan Sevda Kanalcı, 1 yıllık EAT Jakarlı Dokuma Tasarım Programı Lisansı & Kullanıcı Eğitimi’ne hak kazandı.

YETENEKLİ TASARIMCILAR SEKTÖRE KAZANDIRILIYOR Türkiye’nin tekstilde uluslararası rekabet gücünü artırmak ve genç ve yetenekli tasarımcıları tekstil sektörüne kazandırmak amacıyla düzenlenen ödül törenine UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Akdeniz Tekstil ve İhracatçıları Birliği (ATHİB) Başkanı Fatih Doğan, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Başkanı Nüvit Gündemir ve Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Başkanı Halil Ersan Özsoy ile yarışma finalistleri ve çok sayıda davetli katıldı.

BUGÜNE KADAR 138 YARIŞMACI ÖDÜL ALDI Pandemi nedeniyle tüm süreçleri çevrimiçi olarak yürütülen yarışmanın sonunda heyecanın doruğa çıktığını kaydeden UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Ülkemiz tekstil ve hazır giyim sektörlerinde tüm zorluklara rağmen, Avrupa’da ve dünyada söz sahibi bir konuma yükselirken biz de tasarımın önemini vurgulamak için 12 yıl önce bu yola çıktık. Bu yarışmada keşfettiğimiz birçok tasarımcımızın sektörde faaliyet göstermesi, bazıların uluslararası başarılara imza atmasını görmek, ne kadar doğru bir iş yaptığımız konusunda bizi gururlandırıyor ve mutluluğumuzu artırıyor. 2011’den bugüne kadar toplam 2 bin 115 başvuru yapıldı, 138 yarışmacı ödül aldı. Ayrıca 12 aya kadar olmak üzere 15 yarışmacımız da yurt dışında eğitim bursu başvuru imkânına sahip oldu. Yarışmalarla ülkemizdeki potansiyel yetenekleri ve tasarlama kapasitemizi ortaya çıkarmaya devam edeceğiz. Bu yarışmalar, ülkemizin ihracat hedeflerinin en önemli bileşenlerinden birisini de oluşturuyor” diye konuştu.

YENİ YETENEKLERE KAPI ARALANIYOR Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe de, video konferansla gönderdiği mesajda yarışmacılara başarı dilerken UTİB’in yıllardır fark oluşturan yarışmasının sektörün gelişimi adına çok büyük kazanımlar sağladığını kaydetti. UTİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Yarışma Komitesi Başkanı Aslı Türkün Karaçor ise “Ev ve mekân tekstillerinde moda yaratabilecek tasarımların ortaya çıkmasını sağlayacak, ayrıca yeni yeteneklere fırsat kapılarını aralayacak ve en önemlisi sektör ile ilgili tüm kesimlerde farkındalık sağlayan yarışma, yeni başarılı tasarımlar için yol açması ve dolayısıyla ticaretimizin artması noktasında büyük katkılar sağlıyor” dedi.

FİNALİSTLERE YURT DIŞI TASARIM BURSU İMKÂNI Jüri toplantısının ardından yarışmanın birincisi, ‘Favela’ isimli çalışmasıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı öğrencisi Sevda Kanalcı, ikincisi ‘Algae’ isimli çalışmasıyla Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Halı, Kilim, Eski Kumaş Desenleri Ana Sanat Dalı öğrencisi Nursima Bingöl, üçüncüsü İSE İstanbul Bilgi Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımcısı Öğrencisi Duru Dodanlı oldu. 3 finalist 6 aylık online İngilizce eğitimi, tasarım tescil imkânı ve yurtdışı tasarım bursuna başvuru hakkı kazanırken yarışmanın birincisi Kanalcı, 1 yıllık EAT Jakarlı Dokuma Tasarım Programı Lisansı & Kullanıcı Eğitimi alacak.

18 KİŞİLİK JÜRİ, SEÇİM YAPTI Yarışmada ilk üçe giren adaylar, şu isimlerden oluşan jüri tarafından değerlendirmeye alındı: UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, UTİB Yönetim Kurulu Üyeleri Burak Ay, Aslı Türkün Karaçor ile Elvin Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sönmez, Rekor Dokuma Yönetim Kurulu Üyesi Ayça Kurtcan Ay, Güleser Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Cansu Oçak Çokusluoğlu, İç Mimar Deniz Galip, Endüstriyel Tasarımcı Ece Yalım, Ethnicloom Kurucusu Elif Gönensay, Niluu Kurucusu Nilüfer Bracco, Yüzey ve Tekstil Tasarımcısı Miray Alper, Krespi Interiors Kurucusu Müge Krespi, İç Mimar Noyan Berkman, Tasarımcı Ozanhan Kayaoğlu, Dekorasyon Influencerı Sibel Çikler Demirci, Siren Ertan İstanbul Kurucusu Siren Ertan, Özçimen Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Şeyma Özçimen, Mudo Concept Satış&Kategori Müdürü Yasemin Kılıç.