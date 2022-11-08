Ev içi şiddete karşı şirketler ağı hayata geçti

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Sabancı Vakfı'nın desteği, TÜSİAD'ın iş birliği ile Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu'nun uygulayıcı ortaklığında yürütülen “İş Dünyası Ev İçi Şiddete Karşı” (BADV) projesi 10. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Sabancı Vakfı'nın desteği, TÜSİAD'ın iş birliği ile Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu'nun uygulayıcı ortaklığında yürütülen “İş Dünyası Ev İçi Şiddete Karşı - Business Against Domestic Violence (BADV)” projesi 10. yıl dönümüne yaklaşırken yeni bir oluşumla daha da güçlenerek büyüyor.

Projeye farklı dönemlerde dahil olan 100'e yakın şirketin birbiriyle kurduğu iletişimi, birbirlerinden aldıkları ilhamı, süreçteki deneyimleri ile edindikleri bilginin paylaşımını artırmak, iyi uygulamaları yaygınlaştırmak ve yeni şirketler ile büyüyerek güçlenmek hedefiyle “Ev İçi Şiddete Karşı Şirketler Ağı” hayata geçirildi.

Ağ'ın tanıtım etkinliği, kamu, özel sektör, sivil toplum, akademi ve uluslararası organizasyonların önde gelen temsilcileri ile İstanbul'da gerçekleştirildi.



Projenin uygulayıcı ortağı Sabancı Üniversitesi'nin Kurumsallaşma ve Toplumsal Katkı Süreçlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Keyman, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini toplumların gelişiminin önünde önemli bir engel olarak gördüğünü belirterek, toplumsal şiddeti besleyen önemli unsurlardan biri olan ev içi şiddete yönelik mücadelenin de, sadece bireyler için değil, aynı zamanda kurumlar ve tüm yönetimsel yapılar için de farklı sorumluluklar yarattığını söyledi.

Projenin destekçilerinden Sabancı Vakfı'nın Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Sabancı Vakfı'nın yarım asra yakın süredir, tüm bireylerin haklardan eşit yararlandığı bir toplum hayaliyle çalıştığını belirterek; kadınların eğitimde, istihdamda ve toplumsal hayata katılımda olduğu gibi her alanda haklarına erişebilmeleri için farklı sektörlerde iş birliklerine imza attıklarını söyledi.

Proje ortağı TÜSİAD'ın Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, kadına yönelik şiddetle mücadele etmeden toplumsal cinsiyet eşitliğinin diğer alanlarında da istediğimiz ilerlemenin sağlanamayacağının altını çizerek, toplumsal cinsiyet eşitliği için kurumsal dönüşümü iş yerlerinden başlayarak harekete geçirebildiğimiz sürece somut ve kalıcı çözümlere ulaşılabileceğini vurguladı.

Projenin bir diğer destekçisi Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) adına, UNFPA'in Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü'nü temsilen konuşan Toplumsal Cinsiyet Danışmanı Gabriela Alvarez Minte, UNFPA'in toplumsal cinsiyete dayalı şiddete yanıt vermek ve azaltmak için çalışan lider kurumlardan biri olarak 150'den fazla ülkede bu alanda çalışmalar yürüttüğünü kaydederek, Türkiye'de de ev içi şiddetle mücadele alanında en başından beri iş dünyası ile yakın iş birliği içinde çalışmaktan mutluluk duyduklarının altını çizdi.