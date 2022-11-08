Son Dakika

Ev içi şiddete karşı şirketler ağı hayata geçti

EKONOMİ 08.11.2022, 18:10
Ev içi şiddete karşı şirketler ağı hayata geçti

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Sabancı Vakfı'nın desteği, TÜSİAD'ın iş birliği ile Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu'nun uygulayıcı ortaklığında yürütülen “İş Dünyası Ev İçi Şiddete Karşı” (BADV) projesi 10. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Sabancı Vakfı'nın desteği, TÜSİAD'ın iş birliği ile Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu'nun uygulayıcı ortaklığında yürütülen  “İş Dünyası Ev İçi Şiddete Karşı - Business Against Domestic Violence (BADV)” projesi 10. yıl dönümüne yaklaşırken yeni bir oluşumla daha da güçlenerek büyüyor.

Projeye farklı dönemlerde dahil olan 100'e yakın şirketin birbiriyle kurduğu iletişimi, birbirlerinden aldıkları ilhamı, süreçteki deneyimleri ile edindikleri bilginin paylaşımını artırmak, iyi uygulamaları yaygınlaştırmak ve yeni şirketler ile büyüyerek güçlenmek hedefiyle “Ev İçi Şiddete Karşı Şirketler Ağı” hayata geçirildi.

Ağ'ın tanıtım etkinliği, kamu, özel sektör, sivil toplum, akademi ve uluslararası organizasyonların önde gelen temsilcileri ile İstanbul'da gerçekleştirildi.
 
Projenin uygulayıcı ortağı Sabancı Üniversitesi'nin Kurumsallaşma ve Toplumsal Katkı Süreçlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Keyman, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini toplumların gelişiminin önünde önemli bir engel olarak gördüğünü belirterek, toplumsal şiddeti besleyen önemli unsurlardan biri olan ev içi şiddete yönelik mücadelenin de, sadece bireyler için değil, aynı zamanda kurumlar ve tüm yönetimsel yapılar için de farklı sorumluluklar yarattığını söyledi. 

Projenin destekçilerinden Sabancı Vakfı'nın Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Sabancı Vakfı'nın yarım asra yakın süredir, tüm bireylerin haklardan eşit yararlandığı bir toplum hayaliyle çalıştığını belirterek; kadınların eğitimde, istihdamda ve toplumsal hayata katılımda olduğu gibi her alanda haklarına erişebilmeleri için farklı sektörlerde iş birliklerine imza attıklarını söyledi. 

Proje ortağı TÜSİAD'ın Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, kadına yönelik şiddetle mücadele etmeden toplumsal cinsiyet eşitliğinin diğer alanlarında da istediğimiz ilerlemenin sağlanamayacağının altını çizerek, toplumsal cinsiyet eşitliği için kurumsal dönüşümü iş yerlerinden başlayarak harekete geçirebildiğimiz sürece somut ve kalıcı çözümlere ulaşılabileceğini vurguladı.

Projenin bir diğer destekçisi Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) adına, UNFPA'in Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü'nü temsilen konuşan Toplumsal Cinsiyet Danışmanı Gabriela Alvarez Minte, UNFPA'in toplumsal cinsiyete dayalı şiddete yanıt vermek ve azaltmak için çalışan lider  kurumlardan biri olarak 150'den fazla ülkede bu alanda çalışmalar yürüttüğünü kaydederek, Türkiye'de de ev içi şiddetle mücadele alanında en başından beri iş dünyası ile yakın iş birliği içinde çalışmaktan mutluluk duyduklarının altını çizdi.

Yorumlar (0)
16
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 29
2. Başakşehir 12 24
3. Galatasaray 12 24
4. Adana Demirspor 12 23
5. Kayserispor 13 23
6. Beşiktaş 13 22
7. Trabzonspor 12 22
8. Konyaspor 13 21
9. Antalyaspor 12 16
10. Alanyaspor 13 16
11. Gaziantep FK 12 15
12. Kasımpaşa 13 15
13. Karagümrük 12 12
14. Ankaragücü 12 12
15. Giresunspor 12 12
16. Hatayspor 12 11
17. Sivasspor 13 10
18. İstanbulspor 12 8
19. Ümraniye 12 6
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 27
2. Bodrumspor 11 21
3. Keçiörengücü 11 21
4. Samsunspor 12 20
5. Boluspor 11 19
6. Manisa FK 11 19
7. Rizespor 11 18
8. Pendikspor 11 18
9. Bandırmaspor 11 15
10. Sakaryaspor 12 15
11. Adanaspor 12 14
12. Göztepe 11 14
13. Tuzlaspor 11 12
14. Altay 12 12
15. Altınordu 11 12
16. Ö.K Yeni Malatya 12 10
17. Erzurumspor 11 10
18. Gençlerbirliği 11 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 34
2. M.City 13 32
3. Newcastle 14 27
4. Tottenham 14 26
5. M. United 13 23
6. Brighton 13 21
7. Chelsea 13 21
8. Liverpool 13 19
9. Fulham 14 19
10. Crystal Palace 13 19
11. Brentford 14 16
12. Leeds United 13 15
13. Aston Villa 14 15
14. Leicester City 14 14
15. West Ham United 14 14
16. Everton 14 14
17. Bournemouth 14 13
18. Southampton 14 12
19. Wolves 14 10
20. Nottingham Forest 14 10
Takımlar O P
1. Barcelona 13 34
2. Real Madrid 13 32
3. Atletico Madrid 13 24
4. Real Betis 13 24
5. Osasuna 13 23
6. Real Sociedad 13 23
7. Athletic Bilbao 13 21
8. Rayo Vallecano 13 21
9. Villarreal 13 18
10. Real Valladolid 13 17
11. Valencia 13 16
12. Mallorca 13 16
13. Getafe 13 14
14. Girona 13 13
15. Almeria 13 13
16. Espanyol 13 12
17. Sevilla 13 11
18. Celta Vigo 13 11
19. Cadiz 13 11
20. Elche 13 4