EÜD Başkanı'ndan 'termik santral' açıklaması

Kısa bir süre önce yeni yönetim kurulunu seçen EÜD, ilk toplantısını Milas’ta faaliyet gösteren YK Enerji’de gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) -Elektrik Üreticileri Derneği’nin (EÜD) yönetim kurulu yeni dönem ilk toplantısını YK Enerji bünyesindeki Yeniköy Termik Santrali’nde gerçekleştirdi. YK Enerji Genel Müdürü M. Serhat Dinç’in ev sahipliğinde yapılan toplantı sonunda EÜD Yönetim Kurulu Başkanı Cem Aşık, küresel enerji arz güvenliği, Türkiye elektrik arz güvenliğinde yerli kaynakların önemi ve YK Enerji’nin termik santralleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Küresel ölçekte enerji arz güvenliği için çok hassa bir dönemden geçilen şu günlerde yerli kaynaklarla yapılan elektrik üretiminin önemine dikkat çeken Aşık, “Yerli kaynakların elektriğe dönüştürülmesi ve bunun kesintisiz bir şekilde yapılması oldukça kritik bir konu. Türkiye’nin arz güvenliğinde yerli kömür gelecek dönemde de önemini koruyacak ve yenilenebilir enerji santrallerinin çalışmaları için gerekli yan hizmetleri sağlayacak. YK Enerji, Yeniköy Kemerköy Termik Santralleri ile Türkiye’nin elektrik arz güvenliğinde büyük bir öneme sahip” dedi.

Aşık, Türkiye’nin enerji arz güvenliğinde yerli kaynakların önemine vurgu yaparak “Türkiye’nin arz güvenliğinde yerli kömür gelecek dönemde de önemini koruyacak. YK Enerji, hem yerli kaynakları kullanarak hem de verimlilik ve rehabilitasyon çalışmalarıyla önemli bir misyonu yerine getiriyor.” dedi.