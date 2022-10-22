ETSO’da yeni Başkan Sezai Irmak

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO)’nun yeni Başkanı Sezai Irmak oldu.Erdoğan DEMİR-Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO)’nun Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak oldu. Irmak, seçim sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu seçime ikinci girişim. Geçen sefer birkaç entrikayla gurubumdan çıkamadım. Bu sefer entrikaya mahal vermeden çıktım” dedi.

ETSO’da sabah saat 10:00’da kurulan sandıklarla seçim start aldı. 42 üyenin oylarını kullanmasının ardından açılan sandıkta yönetim kurulu başkanı, yönetim üyeleri ve disiplin kurulu üyeleri belirlendi. 42 meclis üyesinin oy kullandığı seçimde, 21 oy alan Sezai Irmak, rakibi 20 oy alan Recep Zıpkınkurt’u bir oy farkla geride bıraktı.

“ÇOK MUTLUYUM EDİRNE KAZANDI”

Bir oy fark ile ETSO’nun yeni başkanı Irmak, galibiyet sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Çok mutluyum Edirne kazandı. İnşallah Recep arkadaşımdan daha iyi hizmetler yapmak için çıtayı biraz daha yukarıya taşımak için ekibimle bu göreve talip olduk. Bizi izlemeye devam edin. Çok güzel şeyler olacağını hep birlikte göreceğiz. Sandıklar her zaman sürprizlerle doludur. Benim öyle çok seçim tecrübem yok. Bu ikinci girişim. Geçen sefer birkaç entrikayla gurubumdan çıkamadım. Bu sefer entrikaya mahal vermeden çıktım. Burada demokratik mücadelemizi verdik ve Allah bize nasip etti, başkan olmayı” dedi.