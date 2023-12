Etin en ucuz satıldığı yer!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, Antalyalıları uygun fiyatlı, sağlıklı ve kaliteli etle buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Halk Et projesinde 4 yılda 648 bin 433 vatandaşa 1444 ton 468 kg et ve et ürününün satışı yapıldı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma projeleri kapsamında 11 Aralık 2019 yılında hayata geçirdiği Halk Et projesi dördüncü yılını doldurdu. Halk Et projesi yerel üreticileri desteklerken hem de halkı uygun fiyatlı, sağlıklı ve güvenilir et ve et ürünleriyle buluşturmaya devam ediyor. İlk şubesini Kepez’de açan Halk Et, Manavgat, Alanya ve Serik’te bulunan satış mağazalarının yanı sıra mobil satış tırı ile tüm Antalya’ya uygun fiyatlı et alma imkanı sunuyor. Halk Et, artan et fiyatları karşısında Antalyalıların gözdesi oldu.

SUCUK VE ÇİĞ SÜT SATIŞI DA YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Halk Et Mağazalarından ve Halk Et Mobil Satış Mağazası’ndan dört yılda toplam 648 bin 433 vatandaş 1444 ton 468 kg et satın aldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Et Satış Mağazaları’nda 14 Ekim 2023 tarihinde başlatılan dana sucuk satışı da yoğun ilgi görürken, 1194 kg dana sucuk satışı gerçekleşti. Halk Et mağazalarında ayrıca 23 bin 499 litre çiğ süt satışı gerçekleşti.

YEREL ÜRETİCİDEN ALINIYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Et Projesi ile Antalyalı hayvan yetiştiricilerine de destek oluyor. Halk Et Mağazaları'nda satılan et ürünlerinin elde edildiği büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ilk elden yerel üreticilerden alınıyor. Büyükşehir Belediyesi, dört yılda 1378 yetiştiriciden 12 bin 275 hayvan satın aldı. Halk Et Satış Mağazalarında tüketime sunulan etler, hijyenik ve modern bir ortamda, güvenle tüketiciye ulaştırılıyor. ANET tarafından, veteriner, gıda mühendisi ve uzman kişilerin olduğu bir komisyonca yerel üreticilerden alınan hayvanlar yine ANET'in kendi mezbahasında kesilerek, veteriner gözetiminde işleniyor.

ANET KART’TAN 3 BİN AİLE FAYDALANIYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Herkes et yiyebilsin’ sloganıyla hayata geçirdiği ANET Kart Projesi ile hayırseverlerin Halk Et Mağazaları'ndan temin ettikleri kartlara yükledikleri bakiye ile ihtiyaç sahibi aileler de alışveriş yapabiliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin ANET kart projesinden de 3 bin ihtiyaç sahibi aile faydalanıyor.