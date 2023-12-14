Son Dakika

Etin en ucuz satıldığı yer!

EKONOMİ 14.12.2023, 07:31
Etin en ucuz satıldığı yer!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, Antalyalıları uygun fiyatlı, sağlıklı ve kaliteli etle buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Halk Et projesinde 4 yılda 648 bin 433 vatandaşa 1444 ton 468 kg et ve et ürününün satışı yapıldı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma projeleri kapsamında 11 Aralık 2019 yılında hayata geçirdiği Halk Et projesi dördüncü yılını doldurdu. Halk Et projesi yerel üreticileri desteklerken hem de halkı uygun fiyatlı, sağlıklı ve güvenilir et ve et ürünleriyle buluşturmaya devam ediyor. İlk şubesini Kepez’de açan Halk Et, Manavgat, Alanya ve Serik’te bulunan satış mağazalarının yanı sıra mobil satış tırı ile tüm Antalya’ya uygun fiyatlı et alma imkanı sunuyor. Halk Et, artan et fiyatları karşısında Antalyalıların gözdesi oldu.

SUCUK VE ÇİĞ SÜT SATIŞI DA YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Halk Et Mağazalarından ve Halk Et Mobil Satış Mağazası’ndan dört yılda toplam 648 bin 433 vatandaş 1444 ton 468 kg et satın aldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Et Satış Mağazaları’nda 14 Ekim 2023 tarihinde başlatılan dana sucuk satışı da yoğun ilgi görürken, 1194 kg dana sucuk satışı gerçekleşti. Halk Et mağazalarında ayrıca 23 bin 499 litre çiğ süt satışı gerçekleşti.

YEREL ÜRETİCİDEN ALINIYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Et Projesi ile Antalyalı hayvan yetiştiricilerine de destek oluyor. Halk Et Mağazaları'nda satılan et ürünlerinin elde edildiği büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ilk elden yerel üreticilerden alınıyor. Büyükşehir Belediyesi, dört yılda 1378 yetiştiriciden 12 bin 275 hayvan satın aldı. Halk Et Satış Mağazalarında tüketime sunulan etler, hijyenik ve modern bir ortamda, güvenle tüketiciye ulaştırılıyor. ANET tarafından, veteriner, gıda mühendisi ve uzman kişilerin olduğu bir komisyonca yerel üreticilerden alınan hayvanlar yine ANET'in kendi mezbahasında kesilerek, veteriner gözetiminde işleniyor.

ANET KART’TAN 3 BİN AİLE FAYDALANIYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Herkes et yiyebilsin’ sloganıyla hayata geçirdiği ANET Kart Projesi ile hayırseverlerin Halk Et Mağazaları'ndan temin ettikleri kartlara yükledikleri bakiye ile ihtiyaç sahibi aileler de alışveriş yapabiliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin ANET kart projesinden de 3 bin ihtiyaç sahibi aile faydalanıyor. 

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 15 40
2. Galatasaray 15 40
3. Kayserispor 15 29
4. Trabzonspor 15 26
5. Beşiktaş 15 26
6. A.Demirspor 15 23
7. Antalyaspor 15 23
8. Rizespor 15 22
9. Kasımpasa 15 21
10. Hatayspor 15 18
11. Ankaragücü 15 18
12. Sivasspor 15 18
13. Karagümrük 15 17
14. Başakşehir 15 15
15. Gaziantep FK 15 15
16. Konyaspor 15 14
17. Samsunspor 15 14
18. Alanyaspor 15 14
19. Pendikspor 15 13
20. İstanbulspor 15 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 39
2. Kocaelispor 15 32
3. Göztepe 15 29
4. Bandırmaspor 15 26
5. Sakaryaspor 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Gençlerbirliği 15 24
8. Ahlatçı Çorum FK 15 23
9. Keçiörengücü 15 19
10. Boluspor 15 19
11. Manisa FK 15 18
12. Erzurumspor 15 18
13. Ümraniye 15 18
14. Adanaspor 15 16
15. Şanlıurfaspor 15 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 15 13
18. Giresunspor 15 9
19. Altay 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 16 37
2. Arsenal 16 36
3. Aston Villa 16 35
4. M.City 16 33
5. Tottenham 16 30
6. M. United 16 27
7. Newcastle 16 26
8. Brighton 16 26
9. West Ham United 16 24
10. Fulham 16 21
11. Brentford 16 19
12. Chelsea 16 19
13. Wolves 16 19
14. Bournemouth 16 19
15. Crystal Palace 16 16
16. Nottingham Forest 16 14
17. Everton 16 13
18. Luton Town 16 9
19. Burnley 16 8
20. Sheffield United 16 8
Takımlar O P
1. Girona 16 41
2. Real Madrid 16 39
3. Atletico Madrid 15 34
4. Barcelona 16 34
5. Athletic Bilbao 16 29
6. Real Sociedad 16 29
7. Real Betis 16 26
8. Las Palmas 16 24
9. Getafe 16 22
10. Rayo Vallecano 16 20
11. Valencia 16 19
12. Deportivo Alaves 16 16
13. Villarreal 16 16
14. Osasuna 16 16
15. Mallorca 16 14
16. Sevilla 15 13
17. Cadiz 16 13
18. Celta Vigo 16 10
19. Granada 16 8
20. Almeria 16 4