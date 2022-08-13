Ethereum ürünleri daha yüksek potansiyele sahip

Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, kripto para konusunda değerlendirmelerde bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Fed sonrası rahatlayan piyasa ve düşüşe geçen dolar endeksinin kripto paralarda rahatlamaya neden olduğunu vurgulayan Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, Bitcoin'in 25 bin dolar seviyesini zorlarken, 24 bin dolar üzeri fiyatlamalarda hacim geldiğini gördüklerini kaydederken, "Bardağın dolu tarafı bu yönde gelişse de Robinhood SEC tarafından soruşturmaya maruz kalabilir ve bu durum kripto para piyasası için FUD haberi olabilir. Bitcoin yeniden 24 bin dolar seviyesinin altına sarksa da önemli bir alçalan trendi kırarak mart ayıdan bu yana oluşan satış baskısını bertaraf etmeyi deniyor. Diğer tarafta kurumsalların Bitcoin üzerinden kripto para ilgisi de pekişiyor.

Dünyanın en büyük fonu olan Blackrock spot Bitcoin üzerinden fon kurmaya karar verdi. Eylül ayına kadar 26 bin 500 dolar denemesi beklediğimizi yinelerken, fiyatın 30 bin dolar seviyelerine yaklaşması piyasaya yeni girişleri tetikleyebilir. Ethereum’un ise madenciliğinin iş kanıtından (PoW) hisse kanıtına (PoS) geçecek olması ETH fiyatları açısından olumlu. Yine aynı zamanda Ethereum madenciliğinin Ethereum Classic’e geçecek olması da ETC fiyatları açısından avantaj sağlıyor. Ethereum Classic, Ethereum’un aksine 210,7 milyon adetle sınırlı arzla sabit. Kripto para portföylerinde ağırlıklı olarak Ethereum ve Ethereum Classic ile yapılması mevcut stratejide yatırımcı açısından daha iyi olabilir" ifadelerine yer verdi.