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Et satışında rekora koşuyor

Yüzde 100 yerli besi hayvanlardan temin edilen ürünler, 7 farklı noktadaki Başkent Market şubesinde ve ilçe ilçe gezen Başkent Mobil Market aracılığıyla uygun fiyatlı olarak vatandaşlara ulaştırılıyor Uygulamanın ilk 11 gününde toplam 59 ton 824 kilogram et satışı gerçekleştirildi

EKONOMİ 23.03.2024, 09:08
Et satışında rekora koşuyor

Yüzde 100 yerli besi hayvanlardan temin edilen ürünler, 7 farklı noktadaki Başkent Market şubesinde ve ilçe ilçe gezen Başkent Mobil Market aracılığıyla uygun fiyatlı olarak vatandaşlara ulaştırılıyor. Uygulamanın ilk 11 gününde toplam 59 ton 824 kilogram et satışı gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, zorlu ekonomik koşullarda Başkentlilerin cebini rahatlatmayı sürdürüyor.

Ramazan Ayı’nda Başkentlilerin temel gıdaya daha uygun fiyatla, sağlıklı, kaliteli ve hijyenik koşullarda ulaşması için harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, yüzde 100 yerli besi hayvanlardan temin edilen ürünleri, 7 farklı noktadaki Başkent Market şubesinde ve ilçe ilçe gezen Başkent Mobil Market aracılığıyla vatandaşlara ulaştırıyor.  

İLK 11 GÜNDE 59 TON 824 KİLOGRAM ET SATIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yerli besi hayvanlardan temin edilen ürünler, veteriner hekim kontrolünde muayenelerden geçirildikten sonra 7 Başkent Market şubesinde ve ilçe ilçe gezen Başkent Mobil Marketlerde uygun fiyata satışa sunulmaya devam ediyor. Vatandaşların cebini rahatlatan uygulamanın ilk 11 günde toplam 59 ton 824 kilogram et satışı gerçekleştirildi.

Başkent Kart ve kredi kartının geçerli olduğu satışlarda Ramazan ayı boyunca geçerli olan ürünlerin kilogram fiyatları ise şöyle: 

Kasap Köfte: 369 TL, Eko Kıyma: 369 TL, Eko Kuşbaşı: 379 TL, Ayaş Koop. Dana Sucuk: 309 TL, Yemeklik-Haşlamalık Et: 339 TL

VATANDAŞIN ÖNCELİKLİ TERCİHİ: YERLİ ET

Ramazan ayı sonuna kadar çevre ilçelerdeki vatandaşların da uygun fiyatlı ete ulaşmasının amaçlandığı uygulamada Kızılcahamam, Kahramankazan ve Gölbaşı’nda Mobil Market otobüsüne alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar; et ürünlerini özellikle yerli ürün olmasından dolayı tercih ettiklerini vurgularken, Mamak Şafaktepe, Kızılay ve ASKİ Başkent Market şubelerinde ise uzun kuyruklar oluşturdu. Ankaralılar, Başkent Mobil Market’in satış programına sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilecek. Mobil Market, 23 Mart 2024 Cumartesi saat 10.00-17.00 Polatlı Cumhuriyet Meydanı’nda satış yapacak.

VATANDAŞTAN YOĞUN İLGİ

Başkent Market şubeleri ve mobil market önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Gülseren Demirhan: “Biz emekliyiz 500, 600 TL ete veremiyoruz. Burası hem temiz hem ithal et değil yerli üretim, ayrıca temiz. Araştırma yapıyoruz piyasaya göre çok uygun.”

-Kıymet Ünsal: “Çok memnunuz. Geçen sene de yararlandık Allah razı olsun Büyükşehirden. Burası hem kaliteli hem uygun. Yerli et olmasına da dikkat ediyoruz.”

-Mehmet Ali Yıldırım: “Çok anlamlı bir hizmet. Zaten ekonomi çökmüş. Ucuz et yemek güzel bir şey. Burası çok ucuz yarı fiyatına. Teşekkür ediyoruz.”

-Ali Demirhan: “Düşünüp yapandan Allah razı olsun. Bu hizmet iyi bir hizmet. Dışarıdaki pahalılıktan dolayı burası hesaplı geliyor bize. Yerli et olması, kaliteli ve ucuz olması nedeniyle burayı tercih ediyoruz.”

-Asım Aslan: “Direkt üreticiden tüketiciye intikal etmesi çok güzel bir hizmet. Dışarıdakiyle burası arasında fiyatlar çok farklı, yaklaşık 150 TL fark var.”

-Nazmi Metin: “Çok güzel devamını bekleriz. Kasaptan et alamıyoruz. 1 kilo kıyma 480 TL biz alamıyoruz. Teşekkür ederiz Büyükşehir’e”

-Mustafa Önal: “Tüm et ürünlerinden altım. Sucuk, et, tavuk aldım. Ucuz olduğu için tercih ediyorum. İthal olsa almazdım yerli olduğu için alıyorum buradan. Piyasa fiyatlarıyla arasında çok fark var.”

-İbrahim Saraç: “Kasaptan daha ekonomik olduğu için buradan alıyorum. Ürünler güzel memnunuz.”

-Ahmet Dursun: “Uygun gördük. Kıyma, sucuk ve tavuk aldım. Ürünlerin kaliteli ve uygun olduğu için tüm ürünlerden aldım.”

-Serkan Koçak: “Kasaba geldim 500 TL etin kilosu. Emekli maaşımla anca bu kadar yetirebiliyorum. Büyükşehir Belediyesinden çok memnunum.”

-Afra Güvenç: “Mansur Başkan vatandaşın yanında. Bu ekonomide vatandaşın yanında olan kişi lazım. Hem hesaplı normal marketlere göre hem de kaliteli. Geçen sene de aynı sitemle yapıldı geçen senede aldık şimdide almaya devam ediyoruz. Yerli ve milli et olması bizim için daha avantajlı.”

-Adem Turan: “Güzel bir hizmet. Piyasaya göre uygun olduğu için buradan alışveriş yaptım.”

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