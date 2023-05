Esnaflar sezon öncesi 'zincir marketlere' dikkati çekti

Keşan Sebze, Bakkallar ve Manavlar Esnaf Odası Başkanvekili Mustafa Çakır, yaklaşan yaz sezonu öncesi sahillerde ticaret yapan esnafın durumu ile ilgili bir değerlendirme yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saros Körfezi’nin insan, insan hayatını zenginleştirdiğini ifade eden Mustafa Çakır; “İnsanlarımız uzun ömürlü olsun diye Saros denizi yaratılmıştır sözü herkesin dilindedir. İnsana hayat veren su denizde insan hayatını zenginleştirmiş. Bunun için bölgemize akın eden misafirlerimizi esnaflarımız bu sezonda misafir etmeye hazırlar” dedi.

Her geçen sezonun bir öncekini aratmaya başladığını belirten Çakır, piyasadaki belirsizlik nedeniyle, esnaflarımız haklı olarak yine bu sezonda büyük bir beklenti içinde olduklarını kaydetti.

Fiyatların istikrarsız oluşunun müşteri belirsizliği ve sezonluk dükkân ücretlerinin çok yüksek oluşunun esnafların belini büktüğünü ifade ederek, "Kiraların bir yıl üzerinden anlaşma yapılması, sezonun iki ay olmasının hiç önemi yok. Sahillerdeki zincir marketlerin fazla oluşu, yeni yeni açılacak olmaları esnafımızın belini büküyor. Ayrıca denizdeki marketlerin fazla oluşu, yeni yeni açılacak olmaları esnafımıza yaşam hakkı tanımıyorlar. Bunlar açılış ve kapanış saatlerine uymuyorlar. Esnafın ve halkın yoğun olduğu bölgede faaliyetlerine devam ediyorlar. Erikli, Yayla, Mecidiye, Danişment ve Gökçetepe gibi yerleşim alanlarında hizmet sağlayan esnafımızı görmezden gelmek hoş olmaz. Esnafın olmadığı bir yerde tatil bölgesinin nasıl kaliteli, hizmetin olacağı, bir tatil bölgesinin olduğu tartışılmaya açıktır. Pazar yerlerimizde ucuz kaliteli meyve ve sebze ürünlerini esnafımız her gün düzenli olarak karşılaşıyorsa, hizmetlerinde sınır yoktur. Bakkallarımız evlere servis yaparak her türlü ürünün ulaşımını sağlıyorsa, büyük fedakârlığı vardır. Esnafın gideri fazladır. Yanında çalışanlarının her türlü, ihtiyaçlarını karşılıyor. Bunlara barınma ve sosyal güvencede dahil” diye konuştu.

Esnafa sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Çakır, "Belediyemizin sahillerde ki çalışmalarını özellikle yol yapımlarına başlanmasına ve süratle hızlandırılmasını takdirle karşılıyoruz. Bu gelen misafirlerimizi hem de esnafımızı rahatlatacaktır. Halkımızın yollarda rahat hareket etmesi, burada bulanan esnafa canlılık getirir. Her şey çok güzel olacak bu sezonda inşallah. Büyük bir seçim heyecanı yaşıyoruz. Şimdi ikinci tura kaldı. Kısa olan sezonumuzu daha da etkileyecektir. Odamıza kayıtlı olan tüm üyelerimizle bizler bu sezonda hizmet etmeye, gönüllerinize kalplerinize girmeye yine hazırız. Hizmetler bizden ilgi sizden. Saros akşamları, bir başka güzel esnaflarımızla. Tüm tatilcilerimize iyi tatiller, sağlık günler, esnaflarımızın da sezonun bol bereketli ve hayırlı işlerle geçmesini cani gönülden diliyoruz" dedi.

Bu arada Çakır, alkol satış yasağının da sahillerde 24.00 olması gerektiğini belirterek, bu konuda girişimlerinin devam edeceğini de bildirdi.