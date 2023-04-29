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Esnafın sorunları her geçen gün büyüyor

EKONOMİ 29.04.2023, 15:15
Esnafın sorunları her geçen gün büyüyor

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit esnafın son zamanlarda yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Başkan Bilgit, “Esnaflarımızın sorunları her geçen gün büyüyerek devam ediyor.” diyerek maliyet artışlarının önüne geçilmesi konusunda beklenti içinde olduklarını ifade etti.Merve ÖZDEMİR ÇEVİK / HERKES DUYSUN
BURSA (İGFA) - Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği  (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit, artan maaliyetlerin esnaflar üzerindeki etkisinden bahsederken, bilhassa küçük işletmelerin daha çok hasar aldıklarını da ayrıca belirtti. Başkan Bilgit, “Maalesef son zamanlarda fiyat artışları küçük işletmeleri oldukça sıkıntılı bir sürece doğru soktu. Küçük işletmeler sermayeleri sınırlı olan işletmelerdir. Gelirlerini arttıramadıkları zaman küçük işletmeler sıkıntı içerisine giriyorlar. Özellikle artan maaliyetler örneğin elektrik faturaları işletmenin bir kirası gibi oldu. Bu artan maaliyetlerden esnaflarımızın sorunları her geçen gün büyüyerek devam ediyor.” dedi.
Göreve gelir gelmez hal esnafı ile sabah buluşmaları yaptıklarını ve onların sıkıntılarını dinlediklerini söyleyen BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, “Onların sorunları, onların dertleri bizim dertlerimizdir. Bu buluşmalarda esnafımızın sürekli dile getirdikleri şey bu artışların ne zaman ve nasıl duracağı nasıl önlemler alacağı konusunda oluyor. Peki sizler nelerle destekliyorsunuz? diye soracak olursanız, bizler üyelerimizi;  Esnaf Kredi Kefaret Kooperatifleri’nin kredileri ile destek oluyoruz” dedi.

MAALİYET ARTIŞLARININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ
Beklentilerinin maliyet artışlarının önüne geçilmesi olduğunu söyleyen Başkan Bilgit, “Ne alırsanız alın bugün aldığınız bir hammaddeyi, bir ürünü 1 ay sonra almaya gittiğinizde fiyatını aynı bulamıyorsunuz, üzerine yüzde 10 yüzde 20 fark oluyor. Böyle olunca sermayeniz bir anlamda küçülmüş oluyor. Bunun için beklentimiz bir an önce maliyet artışlarının önüne geçilmesi” dedi.

BESOB’DA YENİLİKLER DEVAM EDİYOR
BESOB’un özellikle esnaflar için dijital ortamda e-ticarette gelişmeleri adına güzel çalışmalar yaptığını üniversiteler ile protokoller gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Bilgit, “E-ticaret ofisimizi kurduk. Esnaf Odaları Birliği’nde esnaflarımızın gelişmesi için BESOB Akademi’yi oluşturduk. Önümüzdeki süreçte Bursa Esnaf Sanatkarlar Acil Kurtarma Ekipleri’nı oluşturacağız. Malum ülkemizde büyük bir deprem oldu. Bu depremden dönüp geriye baktığımızda çok şeyler öğrenmemiz lazım. Yine BESOB Kart çalışmamız var. Bunun çalışmaları da halen devam ediyor. Hayata geçirdiğimiz zaman esnaflarımıza dokunmuş olacağız. Esnaflarımızın sorunlarını bilip tespit ettiğimiz zaman hangi alanlarda hangi adımları atmamız gerektiğini biliyoruz.” dedi.

ESNAFIN OLMADIĞI YERDE HAYAT OLMAZ
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından Bursa Esnaf Odaları Birliği’nin depremin 2. gününde  olağanüstü toplantı gerçekleştirdiklerini acil ihtiyaç olabilecek yardımlar gönderdiklerini hatırlatan BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit,  “Ancak oradaki ihtiyaçların tamamen giderilmesi ve esnafın faaliyetlerini giderebilmesi zaman alacaktır. Eğer o bölgede esnaf faaliyetlerini gösteremez ise orada hayat olmaz. Onun için oralara Esnaf Kredi Kefaret Kooperatifleri aracılığı ile özel destekler var. Yine oradaki esnafımızın borçlarında ötelemeler var. Bu şekilde destekler ile el birliği içerisinde oraları yeniden kalkındırarak esnafımıza da desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

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