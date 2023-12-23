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Esnaf ve vatandaştan yenilenen Ulus Hali’ne tam not

EKONOMİ 23.12.2023, 08:45
Esnaf ve vatandaştan yenilenen Ulus Hali’ne tam not

Ankara Büyükşehir Belediyesinin aslına uygun olarak yenileyerek hizmete açtığı tarihi Ulus Hali’nin modern, hijyenik ve konforlu hâli esnaf ve vatandaşın büyük beğenisini kazandı.ANKARA (İGFA) - Başkentin tarihi ve kültürel değerlerini gün yüzüne çıkaracak pek çok projeye imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, yenileme çalışmalarını tamamladığı tarihi Ulus Hali’ni hizmete açtı.

Avusturyalı mimar Robert Oerley tarafından 1937’de modern bir mimariyle tasarlanan ve 86 yıllık bir tarihe sahip olan Ulus Hali eskisine göre daha modern, hijyenik ve konforlu bir tesis hâline dönüştürüldü.

BAŞKENTLİ ESNAF VE VATANDAŞLARDAN TAM NOT

     Tarihi yapısının aslına uygun olarak restore edilen ve 27 milyon 100 bin liralık maliyetle tamamlanarak hizmete açılan tarihi Ulus Hali’ne esnaf ve vatandaşlar tam not verirken düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

 -Faruk Yardımcı (Esnaf): “Yıllardır buraya kimse el atmadı. Sayın Başkan’ımız geldi, buraya el attı ve halimiz tertemiz oldu, her tarafı düzenledi.”

-Cahit Ertaç (Esnaf): “Çok teşekkür ederiz. Güzel bir tesisimiz oldu, müşteriler daha rahat dolaşıyor, alışverişini rahat yapıyor.”

-Mehmet Yolcu (Esnaf): “Öncelikle başkanımıza çok teşekkür ederiz, güzelleştirdi Ulus Hali’mizi.. Eski hâlinden daha modern oldu, müşterilerimiz de memnun bizler de çok memnunuz.”

-Behzat Yaşar(Esnaf): “İnsanlar istediği gibi giriş çıkış yapıp alışverişini yapabiliyor, çok güzel oldu burası.”

-Cemalettin Polat (Esnaf): “Yeni hâli çok güzel olmuş. Şöyle bakınca bir AVM görüntüsü oluşmuş yani 70-80-100 yıllık yeri bu düzeye getirmesi harika bir şey gerçekten… Biz bayıldık, paramızla yapsak böyle bir şey yapamazdık.”

-Mehmet Koç (Esnaf): “Genişledi, ferahladı… İnsanlar çok rahat bir şekilde geliyorlar, gidiyorlar. Tam istediğimiz gibi oldu, teşekkür ediyoruz başkana.”

-Halit Kurt (Esnaf): “Çok mükemmel oldu zaten başkan tarihi yerlere önem veriyor. En kısa sürede burayı yaptı. İki ay esnaf sıkıştı ama Allah bin kere razı olsun.”

-Dursun Kuyucu (Vatandaş): “Eskisinden planlı programlı olmuş. Halk istediği gibi gezemiyordu, artık istediği şekilde alışveriş yapabiliyor.”

-Zeki Kaya (Vatandaş): “Eskisine nazaran çok güzel olmuş. Özellikle yerler çamurdu, su birikintileri vardı ve gezilemiyordu. Şimdi çok güzel ve düzenli olmuş.”

-Oya Yiğit (Vatandaş): “Ulus Hali çok güzel olmuş eski halini düşünmek dahi istemiyorum.”

-Hasan Yazgı (Vatandaş): “Buralar çok güzel ve geniş olmuş millet rahat rahat gezebiliyor, teşekkür ediyoruz.”

-Selim Özkan (Vatandaş): “Buranın eski hâli çok berbattı, insanlar iç içeydi geçemiyordu. Şimdi pırıl pırıl ve tertemiz olmuş, teşekkür ediyoruz Mansur Yavaş’a.”

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