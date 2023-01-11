Esnaf ve KOBİ'lere 'Hazine' destekli kredi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, esnaf ve KOBİ'lere 200 milyar lira kefalet karşılığında 250 milyar lira kredi verileceğini belirterek, destek paketlerine ilişkin detayları açıkladı.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Hazine Destekli Kefalet Sistemi ve Yatırım Destek Paketleri lansmanını yaptı.

Esnaf ve KOBİ'lere kredi paketinin detaylarını açıklayan Bakan Nebati, tüm makroekonomik göstergelerde önemli iyileşmeler sağladıklarını ve enflasyonun düşüşe geçtiğini söyledi. Nebati, son 20 yılın en iyi bütçe performanslarından birine ulaşacaklarını kaydederek, "İstikrarlı ihracat artışının sürdürülmesini amaçlıyoruz" dedi.

Firmaların sektörel düzeyde ihtiyaçlarını tespit ettiklerini belirten Bakan Nebati, 200 milyar lira kefalet karşılığında 250 milyar lira kredi vereceklerini duyurdu.

Firmaları 5 grupta değerlendirmeye tabi tutacaklarını belirten Bakan Nebati, firmalara sabit giderlerine yönelik finansman desteği sağlanacağını ve tüm harcamaların fatura kayıt sistemlerine entegre edileceğini söyledi. Nebati, fatura ile belgelendirme sürecinin düzgün işletilmemesi ve refinansman gibi durumlarda kredi verenlere de yaptırım uygulayacaklarını kaydetti.

https://youtu.be/WRSa-7InwcA

Destek paketlerinin tamamının 4 temel unsura yer verecek şekilde yaklaşım sergilediklerini ifade eden Bakan Nebati, 1-) Teminat ihtiyacına bağlı olarak bankaların içsel derecelendirme sistemine göre kefalet dağılımının gruplandırılması, 2-) Faturaya Dayalı ve Fatura Kayıt Sistemleri üzerinden kontrol edilen kefaletlendirme yaklaşımı, 3-) Amaç Dışı Kullanımın Engellenmesi İçin Kara Liste Uygulaması, 4-) Birazdan detaylarını paylaşacağım Bölgesel Odaklı KOBİ Destek Paketi ve Girişimci Paketlerinden yararlanacaklar hariç olmak üzere kredi vadesi boyunca mevcut istihdamlarını azaltmayacağına dair taahhütte bulunmaları isteyeceğiz" diye konuştu.

İŞTE DESTEK PAKETLERİ...

"35 milyar TL kefalet limitini haiz Döviz Kazandırıcı Faaliyetleri Destek Paketi ile ülkemizde bu alanda faaliyet gösteren başta KOBİ’lerimiz olmak üzere tüm firmalarımızı destekleyerek mevcut ihracatçı firma sayısını ve gerçekleştirilen ihracat hacimlerini artırarak cari açığın azaltılmasına katkı sunmayı amaçlıyoruz" diyen Bakan Nebati, "20 milyar TL kefalet limitini haiz Yatırım - Proje Finansmanı Destek Paketi ile ülkemizde her alanda yatırımları destekleyerek sürdürülebilir üretimi arttırmayı planlıyoruz. Bu kapsamda Yatırım Teşvik Belgesi almış olan firmalarımıza daha yüksek tutarlarda kredi imkânı sağlayarak nitelikli yatırım alanlarını güçlendirmeye kararlıyız" dedi.

Bakan Nebati, 15 milyar TL kefalet limitini haiz İmalat Sanayii Destek Paketi ile ülkemiz imalat sanayiinde verimlilik, üretim, istihdam ve ihracat artışını sağlayarak imalat sanayii sektöründe yer alan yatırımları destekleyeceklerini, ihracata katkısı yüksek, kredibilitesi iyi olan ve yaptığımız analizler sonucunda öne çıkan sektörleri destekleyeceklerini belirtti.

Konut üreticilerine 20 milyar lira finansman imkanı sağlanacağını belirten Bakan Nebati, 'Konut İnşaatı Destek Paketi' ile tamamlanmamış projeler için 10 milyar lira destek sağlanacağını söyledi.

Nebati, işverene EYT desteği konusunda da 25 milyar lira kefaletle işverenlerin kıdem tazminatı yüklerini hafifleteceklerini, 10 milyar lira eğitim desteği ile de özel okullara finansman desteği sağlanacağını açıkladı.

4 milyar TL kefalet limitini haiz Girişimci Destek Paketi ile girişimcilik ekosistemini geliştirerek, genç ve tekno girişimcilerimizin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılmasını sağlayarak yenilikçiliği ve yüksek teknoloji üretimini desteleyeceklerini kaydeden Bakan Nebati, "7 milyar TL kefalet limitini haiz Yeşil Dönüşüm ve Enerji Verimliliği Destek Paketi ile iklim değişikliğinin yol açacağı sorunların ülkemiz ekonomisi için getirdiği riskleri bertaraf edecek ve yeşil dönüşümü amaçlayan projeler için KOBİ ölçekli firmaları destekleyeceğiz" dedi.

1 milyar TL kefalet limitini haiz Dijital Dönüşüm Destek Paketi ile KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerini tamamlamasını sağlamayı hedeflediklerini anlatan Bakan Nebati, internet altyapısı kurulumu ve kiralanması, donanım ve yazılım alımı/kiralanmasına ilişkin giderler, donanım desteği ve yazılım lisans giderlerine ilişkin harcamaları destekleyeceklerini söyledi.