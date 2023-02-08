Esnaf teşkilatı depremzedelerin yanında

Tüm Türkiye’yi yasa boğan depremlerden etkilenen depremzedelere bir yardım da Bursa’daki esnaflardan geldi. Depremzedelerin acil ihtiyaçlarının yer aldığı TIR, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Hizmet Binası önünde düzenlenen törenle, afet bölgesine uğurlandı.BURSA (İGFA) - Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB), depremin yaşandığı bölgedeki vatandaşların acil ihtiyaç giderilmesi için yardım kampanyası başlattı.

Yapılan çağrıya kulak veren ve belirlenen ihtiyaç listesindeki ürünleri toplama bölgesine getiren Bursa’daki esnaflar, ürünleri araca el birliğiyle yükledi.

Gıdadan kışlık giysi ve temizlik maddesine varıncaya kadar çeşitli malzemeleri araca yerleştirilmesinin ardından TIR, dualar eşliğinde afet bölgesine doğru yola çıktı.

“Tüm imkanlarımızla depremzedelerin yanında olacağız”

Tören sonrasında açıklamalarda bulunan BESOB Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit, ülkeyi derinden sarsan depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Bilgit, “Enkaz altında olan vatandaşlarımıza da tez vakitte ulaşılacağına inancımız tamdır. Böyle zamanlarda birlik ve beraberliğimizden asla ödün vermemiz gerekiyor. Hiçbir şey yardımlaşmamızın önüne geçmemelidir” dedi.

BESOB'un tüm imkanlarının, depremden etkilenen 10 ildeki vatandaşlar için seferber edildiğini söyleyen Bilgit, "Bugün ilk aracımızı yolcu ettik. Akabinde hemen AFAD ve diğer ilgili kurumlarla koordine bir şekilde yeni araç organizasyonlarına başladık. Elimizden ne geliyorsa, memleket sevdasına yapmaya hazırız. Depremde yaşamının yitirenlere Allah'tan rahmet diliyor, yaralılara da acil şifalar niyaz ediyorum. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun" dedi.