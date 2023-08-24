Eskişehir Tarım Fuarı 4. kez kapılarını açıyor

Eskişehir Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı, Eskişehir ve civarında yer alan bölgelerden üreticileri dördüncü kez bir araya getiriyorESKİŞEHİR (İGFA) - Tarıma ve hayvancılığa öncülük eden Eskişehir 4. Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı için geri sayım başladı.

Tüyap Fuarcılık organizasyonu, Eskişehir Valiliği ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi desteği ile kapılarını açacak fuarda tarım makinaları, sulama teknolojileri, ilaçlama teknolojileri, seracılık teknolojileri, yem imalatı, tohum, fide, fidan, hayvancılık ve süt teknolojileri, arıcılık teknolojileri; çiftçiler, üreticiler, mühendisler ve tarımsal işletmelerle buluşacak.

Fuarın, başta Eskişehir Ticaret Odası ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere Eskişehir Ticaret Borsası, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR), Eskişehir Ziraat Mühendisleri Odası, Eskişehir-Bilecik Veteriner Hekimler Odası gibi birçok iş birlikçisi bulunuyor.

ÜRETİCİLERİN YOĞUN İLGİSİ BEKLENİYOR

Konya, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Ankara gibi tarım alanında güçlü illere yakınlığı sebebiyle kritik bir öneme sahip olan fuara; özellikle Eskişehir’den ayçiçeği, şeker pancarı, sera bitkileri, zeytin, sebze ve tahıl üreticileri, Kütahya ve Afyon’dan haşhaş, patates, ayçiçeği, pancar üreticilerinin yoğun ilgisi ve ziyareti bekleniyor.

Eskişehir’in Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinin mikroklima iklim özelliğinden yararlanarak Antep fıstığı, zeytin, nar, incir gibi meyveler yetiştiren üreticiler ve Eskişehir ve civarındaki başarılı pancar kooperatifi oluşumu bu yıl da fuarda bölgesel çiftçinin gücünü temsil edecek.