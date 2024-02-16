Eskişehir GES ile aydınlanacak

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Gülpınar mahallesinde 20 bin metrekarelik alanda kurduğu Güneş Enerjisi Santraline (GES) ilave olarak 15 bin 527 metrekare alana kurulu 714 kWe üretim kapasitesine sahip ikinci Güneş Enerjisi Santralini tamamlayarak devreye aldı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir’in havasını, suyunu, toprağını korumakta kararlı, doğaya saygılı çevreci yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Güneş Enerjisi Santrali (GES) çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Odunpazarı ilçesi Gülpınar mahallesinde tarıma elverişli olmayan 15 bin 527 metrekarelik alanda 714 kWe üretim kapasitesine sahip ikinci Güneş Enerji Santrali tamamlanarak devreye alındı. Tesisin 2025-2029 yılları arasında 4 milyon 702 bin kWh enerji üretmesi bekleniyor.

Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı yetkilileri, yenilenebilir, çevreyi koruyan yatırımları sürdürdüklerini belirterek, “999 kW kurulu güce sahip Gülpınar1 tesisimiz devreye alındığı 2020 yılından bugüne kadar, 4 yıl içerisinde 6.579.988 kWh enerji üretmiştir. 2025-2029 yılları arasında da yaklaşık olarak bu değere yakın üretim beklenmektedir. Gülpınar1 ve Gülpınar2 Güneş Enerjisi Santrallerimizin 2025-2029 tarihleri arasında yaklaşık 11.282.802 kWh enerji üretecek olup, üretilen bu enerji Belediyemizin tüm enerji giderini büyük oranda karşılayacaktır. Büyükşehir Belediyesi olarak çevreci ve yenilenebilir enerji alanındaki projelerimize tüm hızıyla devam edeceğiz.” dediler.