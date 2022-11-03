Eskişehir'e turist akını

Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Eskişehir, şehir turizmi ile büyük hareketlilik yaşarken turizmde de eğitim yuvasına dönüşüyor. Ülkemizdeki birçok üniversitenin turist/turizm rehberliği bölümleri öğrencileri ile mezunlara yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın gözetim ve denetiminde düzenlenen eğitim gezileri Eskişehir’de uygulamalı olarak gerçekleştiriliyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - İç turizmin gözde şehirlerinden olan ve bozkırın ortasında turizm mucizesi olarak adını duyurmaya devam eden Eskişehir, üniversitelerin de dikkatini çekmeye devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in “Şehir Turizmi” hedefiyle hayata geçirdiği müzeler, tematik parklar ve turistik tesisler büyük ilgi görürken, İç Anadolu’nun ortasındaki büyük turizm hareketliliği aynı zamanda bir eğitim yuvası işlevini de görüyor.

Türkiye’nin birçok üniversitesinde ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarının 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Meslek Yönetmeliği gereğince, turist/turizm rehberliği bölümleri öğrencileri ile mezunlarına yönelik olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı gözetim ve denetiminde Eskişehir’e uygulama eğitim gezileri düzenleniyor.

Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonlarından Eskişehir’e gelen turist/turizm rehberliği bölümleri öğrencileri ve mezunlar, Büyükşehir Belediyesi’nin Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Kurtuluş Müzesi, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı başta olmak üzere turistik merkezler ile tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan turistik tesisleri ziyaret eden 750 öğrenci ve mezun yerinde uygulamalı turizm eğitimi gördüler.

Turizm rehber adayı öğrenciler ve mezunları Eskişehir’i çok beğendiklerini belirterek, “Eskişehir’deki turizm hareketliliği bizim için de çok güzel bir öğrenme yolu. İlerleyen dönemde misafirlerimizi Eskişehir’e getirip, gezdirmek için gün sayıyoruz. Müzeler, tematik parklar başta olmak üzere Eskişehir; turizmde görülmesi, gezilmesi gereken bir yer. Çok beğendik ve öğrendiklerimizi gelecek dönemlerde misafirlerimize aktarıp turizm elçisi olarak görev yapacağımız için çok heyecanlıyız” dediler.