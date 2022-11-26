Eskişehir'den Ankara'ya tohum desteği

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 2018 yılında hizmete sunduğu Yerel Tohum Üretim Merkezi'nde ürettiği yerel tohumları ülkenin dört bir yanına ulaştırırken son olarak 50 çeşit yerel tohumu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kurulum aşamasındaki merkezine destek olarak verdi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Türkiye'nin tarımda dışa bağımlılığının önüne geçebilmek için yerli tohum konusunda önemli çalışmalara imza atan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında hizmete sunduğu Yerel Tohum Üretim Merkezi'nde ürettiği yerel tohumları Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in yerel üretimi desteklemek adına hayata geçirdiği proje Türkiye’ye örnek olurken, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Üretme Merkezi’nde çoğaltılan ve geçtiğimiz yıllarda Eskişehir başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli kentlerinde düzenlenen tohum takas şenliklerine gönderilen yerel tohumlar, şimdi de Ankaralı çiftçiler ile buluşacak.

Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulum aşamasında olan Yerel Tohum Merkezi için belediye yetkilileri Eskişehir’e geldi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi’ni ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kurulacak olan yeni merkez için 50 çeşit tohum talebinde bulundu. Talep edilen tohumlar Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından teslim edildi. Ankara heyeti verilen destek nedeniyle Başkan Yılmaz Büyükerşen’e teşekkür ederken, yerel tohumun yaygınlaşması için kurulum aşamasında olan merkezin Ankara ve ülkemiz için çok önemli olduğunu belirttiler.