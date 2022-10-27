Eskişehir'de çiftçiye yulaf ve arpa balyası desteği

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, küçük üreticilerin verdiği üretim mücadelesinde yanlarında olmaya devam ediyor. Sürdürülen proje kapsamında, Odunpazarı ve Tepebaşı bölgesinde faaliyet gösteren hayvan yetiştiricilerine yulaf ve arpa balyası desteği verildi.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi’nin küçük ölçekli çiftçiye nefes aldıran “Küçük Çiftçiyi Destekleme Projesi” kapsamında belediyenin arazilerine ekilen mahsullerin çiftçilere destek, hayvancılıkla geçinen vatandaşlara ise yem olarak hibe edildiği çalışmalar aralıksız sürüyor. Büyükşehir Belediyesi’ne ait tarlalardan hasat edilen ürünler, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri tarafından destek başvurusu yapan hayvan yetiştiricilerine balya ve yem olarak teslim ediliyor.

Son olarak Odunpazarı ve Tepebaşı Ziraat Odaları ile işbirliği yapılan çalışmada, destek başvurusu yapanlar ile Büyükşehir Belediyesi’nin küçükbaş hayvan desteği sağladığı üreticilere yulaf ve arpa balyası dağıtımı gerçekleştirildi.

Hayvan üreticileri verilen balya ve yem desteği nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e teşekkür ederek, “Geçen yıl Başkanımız Yılmaz Büyükerşen’in küçükbaş hayvan desteğinden faydalandık, hayvanlarımızı aldık. Bu yıl da yemlerini gönderdi. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyoruz. Başta yem, saman, balya olmak üzere artan maliyetler nedeniyle ekonomik olarak çok zorlanıyoruz. Bu desteklerin devamını dileriz. Üretim yapmaya devam etmek istiyoruz. Bu zor zamanda verilen her destek bize güç veriyor. Başkanımız Büyükerşen ve emeği geçenlere teşekkür ederiz” dediler.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri de üretime ve üreticilere olan desteğin devam edeceğini ifade ettiler.