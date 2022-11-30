Eskişehir'de belediyenin sütü 17 lira!

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Halk Süt, 3 ve 5 litrelik ambalajlardan sonra 1 litrelik ambalajlı pastörize süt satışlarına 30 Kasım 2022 tarihi itibariyle başlıyor. Halk Süt, Eskişehir’in çeşitli mahallelerinde bulunan 49 Halk Ekmek büfesinde ve Üretici Marketlerde, 1 litresi 17 TL, 3 litresi 44 TL, 5 litresi 70.25 TL’den satılıyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve yurt genelinde pek çok belediyeye örnek olan Halk Süt Projesi, Eskişehirlilerin güveni ve desteği ile başarılı bir şekilde devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin bir taraftan Eskişehir’de kırsal kalkınmaya destek olurken, diğer taraftan da Eskişehir halkının sağlıklı ve güvenilir doğal süt ihtiyacını karşıladığı Halk Süt Projesi’nde 3 ve 5 litrelik ambalajların ardından 1 litrelik süt satışı başlıyor. 17 TL fiyatla satılacak olan 1 litrelik günlük pastörize sütler, 30 Kasım Çarşamba günü itibariyle Halk Ekmek büfeleri ve Üretici Marketlerde yerini alacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Mahmudiye Çifteler Han İlçeleri Süt Üreticileri Birliği’nin işbirliği ile yaşama geçirilen ve ülke kamuoyunda büyük ses getiren Halk Süt Projesi’nde özellikle çocukların kahvaltılarda vazgeçemeyeceği yeni ambalajlı sütler, ekonomik fiyatı ve hemen tüketime hazır olması ile vatandaşların ilk tercihi olmaya devam edecek.

Halk Süt, Eskişehir’in çeşitli mahallelerinde bulunan 49 Halk Ekmek büfesinde ve Üretici Marketlerde, 1 litresi 17 TL, 3 litresi 44 TL, 5 litresi 70.25 TL’den vatandaşlara ulaşmaya devam edecek.