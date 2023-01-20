Eskişehir, Bursa'nın elinden İpek Böcekciliği'ni mi alıyor?

2017 yılından bu yana Türkiye’de ipek böcekçiliğini geliştirmek için kendi tesislerinde ürettiği 300 binden fazla dut fidanını çiftçilere dağıtan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da 80 bin çelikten dut fidanı üretimi için çalışmalarını sürdürüyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Kırsal kalkınma projeleri kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in talimatıyla hayata geçen ve 2017’den bugüne 300 binden fazla dut fidanını üreticiyle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, çelikten dut fidanı üretimine hız kesmeden devam ediyor.

“İpek Böcekçiliğini Geliştirme Projesi” ile ekonomik olarak zor günlerden geçen çiftçiler ek gelir sağlarken, kooperatifçiliğin canlanması ile desteklerden de faydalanarak üretimin içinde kalıyor. İpek böcekçiliğini daha da yaygınlaştırmak amacıyla çelikten dut fidanı üretim tesisinde çalışmalar aralıksız sürerken, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri bu yıl 80 bin çelikten dut fidanı üretimi için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Başta Antalya, Muğla, Ordu, İzmit gibi Türkiye’nin dört bir yanına dut fidanı ulaştıran Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yeni dönemde de üreticilere fidan desteğini sürdürecek.

2023 yılı içerisinde dağıtılmak üzere çalışmaların devam ettiğini ifade eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, “İpek böcekçiliği geliştirme projemiz ile bugüne dek yüz binlerce dut fidanını üreticilerle buluşturduk. Üstelik bunu yalnızca Eskişehirli üreticilerimize değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki üreticiler için gerçekleştirdik. Koza Birlik aracılığıyla yaptığımız çalışmalarla üreticimize ekonomik olarak biraz da olsa nefes aldırdığımızı düşünüyorum. Ekiplerimiz bir taraftan da kendi üretim tesisimizde çelikten dut fidanı üretimine devam ediyor. Bu yıl için 80 bin adet çelikten dut fidanını hazır hale getiriyoruz. Eskişehir’in tarihi değerlerinden birisi olan ipek böcekçiliğini yeniden canlandırmak ve sadece Eskişehir değil, Türkiye’nin dört bir yanında üretimini artırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdiden yetişen fidanların bereketinin bol olmasını, üreticilerimize güzel gelirler sağlamasını temenni ediyorum. ” diye konuştu.