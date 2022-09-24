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Eskişehir Belediyesi işçilerinin zam sevinci

EKONOMİ 24.09.2022, 17:30
Eskişehir Belediyesi işçilerinin zam sevinci

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile ESKİ Genel Müdürlüğü’nde çalışarak Büyükşehir Belediyesi şirketi ESPARK A.Ş. bünyesinde istihdam edilen ve 2685 işçiyi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) süreci anlaşmayla sonuçlandı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Yetkili sendika Belediye İş Sendikası ile yapılan görüşmeler sonucunda;  mevcut asgari ücrette ortalama yüzde 62, sosyal haklar da ise yüzde 165'e varan artışlar yapıldı. Şirket çalışanlarının aylık ücretleri 8 bin 200 TL ile 10 bin 600 TL arasında değişen tutarlara yükseltildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ESKİ Genel Müdürlüğü ve yetkili sendika Türk İş’e bağlı yetkili sendika Belediye-İş Sendikası arasında süren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) süreci yapılan son toplantı ile tamamlandı.

Anlaşmayla sonuçlanarak imza altına alınan Toplu iş Sözleşmesinin son görüşmesine, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Arslan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Kara, ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen, Espark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Saltık, Belediye İş Sendikası Toplu Sözleşmeleri (TİS) Genel Sekreteri Güney Demirdaş, Belediye İş Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak, şube yönetim kurulu üyeleri, işyeri temsilcileri ile Büyükşehir Belediyesi, ESKİ Genel Müdürlüğü ve ESPARK A.Ş. bürokratları katıldı.

Toplantıda sözleşme üzerinde anlaşma sağlanırken, buna göre 1 Temmuz 2022- 30 Haziran 2024 dönemini kapsayan 2 yıllık Toplu İş Sözleşmesi ile ücretlerde mevcut asgari ücret de ortalama yüzde 62, sosyal haklar da ise yüzde 165'e varan artışlar yapıldı. Çalışanları enflasyon ve hayat pahalılığına ezdirmemek amacıyla 2023 ve 2024 yıllarında asgari ücrete yapılacak zam oranlarının yansıtılması ve ilave refah payı da Toplu İş Sözleşmesinde düzenlendi. 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ilk 6 ay için ESPARK A.Ş. bünyesinde görev yapan şirket çalışanlarının aylık ücretleri 8.200 TL ile 10.600 TL arasında değişen tutarlara yükseltildi.

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