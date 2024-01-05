ERÜ ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler'den iş birliği

Erciyes Üniversitesi ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu arasında iş birliği protokolü imzalandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Protokol; özellikle kadın girişimciler ile ilgili yapılacak faaliyetlerde Üniversitemizin ne gibi katkılar sağlayacağı, hangi imkânların ne şekilde sunulacağının belirlenmesi konularını kapsıyor.

Protokol ile Toplumsal Katkı ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde ortak projeler organize edilmesi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın tanınırlığının ve bilinirliğinin artırılması amacı ile faaliyetler yapılması ve projeler geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası fonlara yönelik ortak projeler hazırlanması ve başvuruların gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Protokolle ayrıca Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın gençlik çalışmalarının planlanmasında kullanılması amacıyla çalışmalar gerçekleştirilmesi, ortak eğitimler, atölye çalışmaları, yarışmalar ve paneller düzenlenmesi hedefleniyor.

Protokol kapsamında Erciyes Üniversitesi öğrencilerinde girişimcilik algısı oluşturabilmek ve öğrencilerin bakış açısını değiştirmek amacı ile “Girişimcilik Kulübü” kurulması da kararlaştırıldı.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Üniversitemizin özellikle sivil toplum kuruluşları ile bu tip protokollerde bulunması ve bu tip anlaşmalarda yer almasının kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, “Yapılacak programlarda birlikte hareket etmemiz ve üniversitenin sağlayacağı katkıların da olması oldukça önemli. Umarım şehrimiz ve ülkemiz için güzel faaliyetler içerisinde oluruz. Bu vesileyle imzalayacağımız protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Çok anlamlı bir protokol kapsamında bir araya geldiklerini belirten TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğbahan İlgü, “Bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu olarak seçkin bir üniversite olan Erciyes Üniversitesi ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte de yaptığımız tüm eğitim ve faaliyetlerimizi birlikte bu protokolün çatısı altında yürüteceğiz. Bu bizim için çok kıymetli. Tüm öğrencilerimize katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. Anlaşmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğbahan İlgü, protokole imza attı.