Ermaksan yenilikçi teknolojileriyle EuroBLECH2022'de

Ermaksan, teknoloji ve inovasyonu birleştiren ürünlerini Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek EuroBLECH’de sergilemeye hazırlanıyor.BURSA (İGFA)- Sac işleme alanında lider üreticilerden biri olan ve Endüstri 4.0’a uygun akıllı ve ileri teknolojili çözümler geliştiren Ermaksan; yerli ve milli ürünlerini dünyanın dört bir yanındaki fuarlarda sergilemeye devam ediyor.

‘Yenilikçi teknolojiler’ sloganıyla, Endüstri 4.0’a uygun akıllı ve ileri teknolojili çözümler geliştiren Ermaksan; yerli ve milli ürünlerini dünyanın dört bir yanındaki fuarlarda sergilemeyi sürdürüyor.

Şirket, 25-28 Ekim tarihleri arasında Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek olan EuroBLECH'te, yeni çağın üretimi için teknoloji ile inovasyonu harika bir şekilde birleştiren ürünlerini ziyaretçilerle buluşturacak.

Ermaksan olarak, sektörün en büyük buluşma noktalarından biri olan EuroBLECH’e iddialı bir şekilde hazırlandıklarını ifade eden Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan, fuardan beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi. Üstün AR-GE çalışmaları sonucu geliştirdikleri yenilikçi çözümlerle küresel müşteri taleplerine hızlı bir şekilde yanıt verebilmeyi hedeflediklerini kaydeden Özkayan, yeni trendleri ve müşteri beklentilerini sürekli takip ederek; ileri teknolojiye sahip, katma değeri yüksek, çevre dostu, enerji tasarruflu makinelere odaklandıklarını ifade etti.