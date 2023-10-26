Ermaksan son ürününü Formnext'te görücüye çıkaracak
Ermaksan Makine'nin bir bölümü ve metal 3D katmanlı üretim teknolojisinde öncü Türk şirketi Ermaksan Additive, Avrupa'nın önde gelen katmanlı üretim etkinliği Formnext'te görücüye çıkacak.BURSA (İGFA) - 7-10 Kasım 2023 tarihleri arasında Frankfurt Messe'de gerçekleşecek Formnext 2023'e katılacak olan Ermaksan Additive, en son ürünü olan yeni tasarımı ENAVISION 120 metal 3D yazıcıyı sergileyecek.
Dental, medikal, üniversiteler ve araştırma enstitüleri gibiuygulama alanları için ideal bir seçim haline gelen servo motor teknolojisiyle donatılan makinenin hassas ve verimli üretim sunarak genel üretkenliği arttırıyor. Cihaz kullanıcılara, parça geometrisine ve özel üretim ihtiyaçlarına göre makine parametrelerini optimize etme özgürlüğüne sahip olup, çeşitli malzeme türlerinde çok yönlülük ve performans sağlıyor.
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|10
|10
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|9
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|9
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|9
|8
|16. Tuzlaspor
|9
|7
|17. Giresunspor
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|6
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|9
|5
|Takımlar
|O
|P
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|9
|23
|2. M.City
|9
|21
|3. Arsenal
|9
|21
|4. Liverpool
|9
|20
|5. Aston Villa
|9
|19
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|9
|16
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|9
|16
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|9
|15
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|9
|12
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|9
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|9
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|11
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|10
|15. Nottingham Forest
|9
|10
|16. Everton
|9
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|9
|5
|18. Burnley
|9
|4
|19. Bournemouth
|9
|3
|20. Sheffield United
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|10
|25
|2. Girona
|10
|25
|3. Barcelona
|10
|24
|4. Atletico Madrid
|9
|22
|5. Real Sociedad
|10
|18
|6. Athletic Bilbao
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|7. Rayo Vallecano
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|8. Valencia
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|14
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|11
|12. Las Palmas
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|14. Villarreal
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