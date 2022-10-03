Erdoğan: Katılım Finans, finansal sistem içinde hak ettiği yere gelmeli

İstanbul Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katılım Finans'ın finansal sistem içinde hak ettiği yere gelmesi için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını kaydederek, isim değişikliğini önerdi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katılım Finans Strateji Belgesi tanıtım toplantısında konuştu.

Türkiye'nin her alanda olduğu gibi ekonomide de hedeflerini küresel ligin en üst sıralarına çıkarmak için böyle bir süreçte bu tür çalışmaların çok daha anlamlı olduğuna inandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katılım Finans'ın finansal sistem içinde hak ettiği yere gelmesi için üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

"Enflasyonun da üstesinden geleceğiz, Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel ekonomik kriz sürekli yeni sorunlara da yol açarak dünyayı kasıp kavurmayı sürdürüyor. Yaşanan sorunların en çok etkilediği alanların başında ise finans kesimi geliyor. Esasen finans sisteminin bunun ötesinde sıkıntıları, çarpıklıkları, çıkmazları da vardır. Daha açık bir ifade ile temel görevi tasarrufları doğru yatırımlara yönlendirerek ekonomik büyümenin lokomotifi olması gereken finansal sistem artık bu görevini yerine getiremiyor. Geldiğimiz noktada finans sisteminin üretimi ve ticareti beslediği bir ekonomik düzenin yerini adeta tüm diğer sektörlerin finans sektörünü beslediği sağlıksız ve sürdürülemez bir yapı almıştır" diye konuştu.

https://youtu.be/IqEdIV7bkf4

"ALGININ DÖNÜŞÜMÜNE İLK ADIM İSİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE OLABİLİR"

Katılım finans kuruluşlarının bankalardan bir farkının olmadığına ilişkin genel bir algının toplumda yer edindiğini ifade eden Erdoğan, bu algıyı dönüştürmenin ilk adımı konusunda da halen kullanılan 'Katılım Bankası' isminin 'Katılım Finans Kurumu' şeklinde değiştirilmesi önerisini gündeme getirdi.

Katılım Genç Gelişim Programı'nda dereceye girenlere sertifikalarını teslim etti.