Erden Timur GİSP'in başkanı oldu

NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Gayrimenkul İçin Strateji Platformu'nun (GİSP) 7. Olağan Genel Kurulu'nda oy birliğiyle başkan seçildi. GİSP Başkanı Timur, “GİSP, inovatif konularla sektörün önüne çıkmaya, çözümler üretmeye ve sektöre yön vermeye devam edecektir.” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Gayrimenkul alanındaki tek düşünce kuruluşu (think-tank) olarak sektöre somut çözümler üretmek için çalışmalar yapan GİSP’in gerçekleştirilen 7. Genel Kurulu’nda Erden Timur, oy birliği ile başkan seçildi.

Sektörün geleceğine dair stratejiler üretilmesi, gayrimenkul ve teknoloji alanında inovatifçalışmalar yapılması, sektör temsilcileri için işbirliği alanlarının genişletilmesi konularında çalışmalar yapan GİSP’in Olağan Genel Kurulu’nda oy birliği ile başkan seçilen Erden Timur, “Özellikle deprem sonrası planlı bir şekilde dayanıklı konutların ve nitelikli mekanların üretilmesi, beklenen İstanbul depremi öncesi hazırlıkların hızlandırılması, kentsel dönüşüm için kapsamlı çözümler üretilmesi ve gayrimenkul üretim süreçlerinin layıkıyla düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde,GİSP’eönemli bir rol düşüyor” dedi.

Timur, GİSP’in gayrimenkul sektöründeki think-tank yani düşünce kuruluşu ihtiyacını son 11 senedir özverili çalışmalarla doldurduğuna dikkat çekti.

GİSP 7. Olağan Genel Kurulu'nda yönetim kuruluna Başkan Erden Timur’un yanı sıra, Başkan Yardımcısı Hakan Gümüş (BosphorusInvest), Başkan Yardımcısı Şükrü Cem Akçay (Egemall),Kayhan Çakanel (Efekta Mimarlık), Makbule Yönel Maya (TSKB), Ali Hepşen (İstanbul Üniversitesi), Cansu Pınar (Metro Properties), Av. Nazım Olcay Kurt(Hergüner Bilgen Özeke), Evrim Karayel (Karayel Partners), Mustafa Akdoğan (TURKCELL), Hakan Bucak (Mars Invest) seçildi.