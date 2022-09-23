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EPDK vergi kaçıranların lisansını doğrudan iptal edebilecek
EKONOMİ 23.09.2022, 10:33
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), vergi kaçıranların lisansını yönetmeliğe başvurmadan iptal edebilecek.ANKARA (İGFA) - EPDK'nin, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, yönetmelikte yapılan değişiklikle, 213 sayılı Kanunda yer alan vergi kaçakçılığı suçları dahil kaçakçılık fiillerine ilişkin mahkemelerden kesinleşmiş mahkumiyet kararı gelmesi halinde, mevcut lisansın iptaline ilişkin işlemler söz konusu yönetmelik hükümlerine tabi olmaksızın lisans işlemlerini yürüten ilgili Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilecek.
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