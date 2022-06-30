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EPDK: Temmuz'da zam yapılmayacak
EKONOMİ 30.06.2022, 14:32
EPDK'dan gelen açıklamada, elektrik fiyatlarında tarife yenileme dönemi olan Temmuz ayında zam yapılmadığını duyuruldu.ANKARA (İGFA) -Elektrik Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK), elektrik fiyatlarında tarife yenileme dönemi olan Temmuz ayında yeni bir zam yapılmayacağını açıkladı.
Kurumdan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün yapılan kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde elektrik tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır" denildi.
Hatırlanacağı gibi elektriğe son olarak tarife döneminden önce 1 Haziran 2022’de zam yapılmıştı. Konut abonelerinin tarifesine yüzde 15, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine ise yüzde 25 artış uygulanmıştı.
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