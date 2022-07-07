EPDK'dan Sharz'a araç şarj lisansı!

Sharz.net, hız kesmeden yatırımlarına devam ederken, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK tarafından araç şarj işletmecisi lisansını alan ilk 10 şirketten biri olduİSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde yeni uygulanmaya başlanan Şarj Mevzuatı maddesine uygun olarak kWs uygulamasına geçen ilk şarj operatörü şirketi unvanına da ulaşan Sharz.net'in Genel Koordinatörü Ayşe Ece Şengönül, Türkiye'nin elektrikli araçlar dünyasında öncü olacak ülkeler arasında yer alabilmesi için 3 yıldır gece gündüz çalıştıklarını söyledi.

"Kamu, özel sektör ve sürücülere elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz" diyen Şengönül, "EPDK'dan 10 numaralı lisansımızı elden teslim aldık. Bugüne kadar ülkemize 20 Milyon TL'lik yatırım yaparak sektöre önemli bir katma değer sağladık. Ülkemizde elektrikli araçların yaygınlaşmasına ve elektrikli araç çağında öncü ülkelerden birisi olmasına katkıda bulunmak üzere diğer 4 şarj ağı işleticisi ile birlikte önemli çalışmalar yaptık ve bu çalışmalarımızın başarılı sonuçlar aldığını görmekten gurur duyuyoruz. EVS şirketi olarak Sharz markası ile bir şarj ağı işletmecisi olmamız dışında, şarj ağı işletmecisi olmak için lisans almak isteyen yatırımcılara şarj işletim sistemi yazılımlarımızı kullandırıyor ve bu şirketlerle baştan sonra çözüm ortaklığı yapıyoruz" diye konuştu.