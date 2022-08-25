Entek'in hisselerini Tüpraş devraldı

Koç Holding ve Aygaz’ın iştiraki, yenilenebilir enerji şirketi Entek’in hisselerinin Tüpraş tarafından devralınması ile ilgili, Nisan ayında başlayan işlemler ilgili resmi kurumlardan alınan onaylar sonrasında şirketlerin genel kurullarında da onaylandı.İSTANBUL (İGFA) - Kurulduğu günden bu yana Türkiye’de enerjinin öncüsü olan, geçtiğimiz yıl stratejik dönüşüm planını ve 2050’de karbon nötr olma taahhüdünü açıklayan Tüpraş, bu yolculukta attığı adımlara bir yenisini daha ekledi.

Şirket, plan kapsamında gelecekte odaklanacağı dört stratejik iş kolundan biri olan ‘Sıfır karbonlu elektrik’ alanında önemli bir yatırıma imza attı.

Koç Holding ve Aygaz’ın iştiraki, yenilenebilir enerji şirketi Entek’in hisselerinin Tüpraş tarafından devralınması ile ilgili, Nisan ayında başlayan işlemler ilgili resmi kurumlardan alınan onaylar sonrasında şirketlerin genel kurullarında da onaylandı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu, Entek’in Tüpraş bünyesine katılmasının Koç Topluluğu'nun sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarındaki büyüme stratejisinin önemli bir hamlesi olduğunu belirterek, “Bu birlikteliğin Tüpraş’ın stratejik dönüşüm yolculuğundaki üretim portföyüne sağlayacağı güçlü katkı, Ülkemizin temiz enerji geleceğine de ivme kazandıracak” dedi.

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu ise “Geleceğin enerjisinde de öncü ve lider Tüpraş’ı oluşturacak temelleri atmaya devam ediyoruz. Stratejik dönüşüm planı açıklamamızı takiben, hedeflerimiz doğrultusunda ilk adımı Entek ile atmış olduk” diye konuştu.