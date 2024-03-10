ENHANCER projesi Kayseri'de iş dünyasını buluşturdu

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonu ile yürütülen “Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin iyileştirilmesi (ENHANCER)” projesi; Kayseri Ticaret Odası işbirliğiyle ‘ENHANCER İş Dünyası Buluşmaları’ hayata geçildi.KAYSERİ (İGFA) - AB destekli proje kapsamında Kayseri’de ticaretin geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılması adına birçok sektörden temsilci ve girişimciyi bir araya geldi.

Alanında uzman isimlerin eğitim, panel ve atölye çalışmaları ile yer aldığı etkinlikte; makine ekipman, metal imalatı ve onarımı, mobilya, tarım/gıda ile yenilikçi ve yüksek teknoloji içeren değerler zinciri alanlarında faaliyet gösteren girişimciler, yeni iş fırsatları için bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan ICMPD, Batı Balkanlar ve Türkiye Bölge Koordinatörü Tamer Kılıç; "Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini geliştirmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede esas hedefimiz hem Türk vatandaşlarının hem de geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin istihdamı arttırmak. Tabi bunu yaparken Türkiye'deki genel girişimcilik ekosistemine daha yapısal katkılarda bulunmayı arzu ediyoruz. Yapısal konularda değişiklik yapabilmek için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'yla politika ve strateji çerçevesinde çalışıyoruz" dedi.

“350 MİLYON EURO'LUK BÜTÇE YÖNETECEĞİZ”

Göç ve kalkınma konusunda yoğun bir çalışma programını hayata geçirdiklerini belirten Tamer Kılıç; "Bu projede olduğu gibi göç üzerinden Türkiye'nin kalkınmasına nasıl destek verebiliriz konularında yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Göç rotası üzerinden veya Avrupa ile Türkiye arasındaki göç konusunda işbirliklerin neler olabileceği konusunda da çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'de 2013'ten itibaren 30'dan fazla yüksek ölçekli proje yaptık. Bu ve gelecek 4 yılda toplam 350 milyon Euro'luk bir bütçe yöneteceğiz. Bunların çok önemli bir kısmı da sosyal ve ekonomik kalkınma alanlarında olacak" dedi.

“KAYSERİ DAHİL 16 İL İÇİN TOPLAM BÜTÇE 70 MİLYON EURO”

Konuşmasında ENHANCER projesinin bu yıl itibariyle biteceğini belirten Kılıç; "Avrupa Birliği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndaki arkadaşlarımızla yaptığımız çalışmalar sonucunda 'ENHANCER PRO' adında yeni bir proje geliştirdik ve bu projede daha sonuç odaklı çalışmayı planlıyoruz. Hem özel sektöre hem de yerel yönetimlere destek verebilecek çalışmalarımız olacak. Özet olarak, yeni kurulma aşamasındaki start-up'lara, KOBİ'lere, kooperatiflere ve yine Kayseri'de başarıyla uygulanan ortak kullanım tesislerine doğrudan hibe vereceğiz. Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte olan yaklaşık 50 milyon Euro, doğrudan hibe olarak verilecek. Projenin genel bütçesi 70 milyon Euro. Bu proje Kayseri dahil 16 ilde uygulanacak ve yaklaşık 10 bin yararlanıcımız sadece hibelerden değil, aktivitelerden de yararlanacak. Hedefimiz en az 2 bin 500 istihdam yaratmak." dedi.