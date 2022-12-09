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Engelli bireylere can simidi! Hem sosyal, hem ekonomik destek

EKONOMİ 09.12.2022, 14:13
Engelli bireylere can simidi! Hem sosyal, hem ekonomik destek

nkara Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını sağlamak ve ekonomik yönden desteklemek amacıyla 100 adet simit camekânı tahsis etti. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan kura çekilişiyle başvuru yapan 541 kişi arasından belirlenen 100 kişi simit camekânı işletme hakkına sahip oldu.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Başkentte yaşayan ve ekonomik yönden zorluk çeken engelli vatandaşlara simit camekânı tahsis etmeye devam ediyor.

Canlı yayında ve noter huzurunda yapılan kura çekilişiyle belirlenen 100 vatandaş, Başkentin merkez ilçelerinde 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren ekmek teknelerinde satış yapmaya başlayacak.

 AMAÇ: ENGELLİ VATANDAŞLARA EKONOMİK DESTEK SAĞLAMAK

Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik ilkesi ve ‘engelli dostu kent’ olma anlayışı doğrultusunda engelli bireyleri sosyal hayatın içine dâhil ederek ekonomik olarak da desteklemeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda Zabıta Daire Başkanlığında düzenlenen kura çekilişinde 541 başvuru arasından belirlenen 100 kişi simit camekânı işletme hakkına sahip oldu.

Başkentte yaşayan engelli vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirten Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal, “Engelli vatandaşlarımıza yönelik olarak 100 adet simit camekânı için toplam 541 engelli vatandaşımız başvurmuştur. Bunların içerisinde gerekli seçimi yapmak için Zabıta Daire Başkanlığında Ankara 12. Noter huzurunda yapılan çekilişle asil ve yedek hak sahibi belirlendi. Çekilişi kazanan hak sahibi vatandaşlarımız 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla simit camekânları işletmeye başlayacaklar. Vatandaşlar simit camekânları işletmeye başladıktan sonra oluşturduğumuz heyetlerle camekânların kontrollerini sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Zabıta Daire Başkanlığında yapılan simit camekânı kura çekilişine katılan  Görme Engelliler Federasyonu Başkan Yardımcısı Burhan Gümrükçü ise uygulamanın Ankara’da yaşayan ve ekonomik olarak desteğe ihtiyacı olan engelli vatandaşlara istihdam sağladığına dikkat çekerek, “Engelli kardeşlerimiz için düzenlenen kura çekimi büyük bir hassasiyet ve dikkatle gerçekleştirildi. Bugün çekilişini yaptığımız kura çekimi hak sahibi olan kardeşlerimize büyük bir katkı sağlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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