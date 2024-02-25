Enflasyonla yatırım yaparak başa çıkın

HND Yatırım Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Hande Yörükoğlu, yüksek enflasyonla başa çıkmanın yollarına dair tüyolar verdi.BURSA (İGFA) - Yüksek enflasyonla mücadele eden Türkiye'de yatırım yapmak isteyenler daha temkinli davranırken, HND Yatırım Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Hande Yörükoğlu, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalara imza attı.

Yüksek enflasyon döneminde üreticiler fiyat belirlemekte zorlanırken, tüketicilerin ise fiyatları takip etmekte güçlük çektiğini hatırlatan Yörükoğlu, "Banka faizlerinin yüksekliği yatırım kararlarının sağlıklı alınmasına engel olur. Fakat yatırımcının asıl unutmaması gereken konu; enflasyona karşı paralarını korumak için mevduattan kaçarak. line yatırım yapmalarıdır. Böylece paranızın değerini artırıp, enflasyonla başa çıkabilirsiniz. Yatırım yapmaktan korkarak likitte kalınırsa enflasyona yenik düşme ihtimaliyle karşılaşacağınızı unutmamalısınız. Unutmayın; aradığınız sihir, kaçındığınız iştedir" dedi.