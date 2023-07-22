Enflasyon tatil beldelerini vurdu

Tatil sezonu ortalandı ama otellerdeki yoğunluk oranı beklentiyi karşılamadı.İSTANBUL (İGFA) - Yurtiçi tatil yapmak isteyen vatandaşlar, tatil beldelerindeki yüksek fiyatlarla karşılaşınca rotayı ya yurt dışında yarı fiyatına tatil yapabilecekleri ülkelere ya da düşük segmentli otellere çevirdi. Yurt dışından gelen tatilcilerin en çok tercih ettiği yerlerden olan Bodrum isebu yıl beklentileri karşılamadı. TÜGİAD (Türkiye Genç İş İnsanları Derneği) Genel Başkan Yardımcısı olan PHD Şebnem Akman Balta, Bodrum’da maalesef yüzde 40 doluluk oranlarının devam ettiğini söylüyor. Şebnem Akman Balta: “Bodrum yerine Yunanistan Mikanos daha çok tercih edilir duruma geldi enflasyon ve akaryakıt zammının ÖTV artışının ciddi şekilde menüye yansıması söz konusu” dedi.

“BODRUM CAZİBESİNİ TEKRAR KAZANMALI”

Bodrum’da turizm yoğunluğun düşük olması, işletmelerin fiyat politikalarını gözden geçirmeleri gerektiğini gösteriyor. Şebnem Akman Balta: “Bodrum cazibesini tekrar kazanmak için fiyat politikası ile ilgili bir güncelleme yapmalı ve Belediyenin ve Devletin de Bodrum üzerinde bir reklam çalışmasına doğru bir ivme kazandırmalı. Enflasyonun yüksek olması hizmet sektörü olan turizm politikasını da yeniden düzenlememizi özellikle beşeri sermayeyi SGK teşviği ile destekleyerek hizmet sektörüne uygulanan vergileri düşürerek yol almalıyız.” diye konuştu.

“TARIMDAN VAZGEÇİŞ TÜM SEKTÖRLERİ VURDU”

Ağustos ayı itibari ile artış beklediklerini söyleyen Balta: “Tahıl koridorunun kapanması nedeni ile benzin ve gıdada tarım politikalarındaki ilerleyiş nedeni ile Bodrum’daki otellerin fiyatlarına ciddi yansıdı bu yansımada rotayı başka ülkelere kaydırdı. Alım gücünde yaşanan düşüş ülkedeki sıcakların da etkisi ile seyahat planlamalarını Ağustos 15 sonrasına kaydırdı” diye konuştu. Çiftçinin tarımdan vazgeçmek durumunda kalmasının da turizm sektörünü doğrudan etkiliyor. TÜGİAD Genel Başkan Yardımcısı olan PHD Şebnem Akman Balta bu durumu “Tarım sektöründeki ithalatın artışı, tarımdan vazgeçiş tüm sektörleri özellikle otelleri hizmet sektörüne ciddi yansımış durumda.” diye ifade etti.

“ÜRGÜP YÜKSELEN YILDIZIMIZ”

Yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez tatil destinasyonları arasında yer alan bölge turları yoğun ilgi gördüğü yerlerin başında Ürgüp geldi. TÜGİAD Genel Başkan Yardımcısı olan PHD Şebnem Akman Balta: “Türkiye’de Ürgüp yükselen yıldızımız. Nevşehir ve Ürgüp ciddi tercih noktası. Kış turizminde de bir artış bekliyoruz.” dedi.

“ANTALYA TURKİYE’NİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK”

TÜGİAD Genel Başkan Yardımcısı PHD Şebnem Akman Balta: “2023 yılı özellikle turizm sektörünü lokal misafir anlamında zorlayıcı durumda. 2024 yılı için beklentimiz ekonomide yine büyüme. Büyüme döneminde rasyonel politikalara dönüşün sancısı var ve enflasyon ile mücadelede doğru bir politika izliyoruz. Ruslar hala Antalya’da 15 milyon hedefine ulaşacak, hatta geçecek. Alman turist 13 milyonu geçti. İngiliz 11 milyonun üzerinde, Antalya turkiyeninyüzünü güldürecek.” diye konuştu.