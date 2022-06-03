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Enflasyon rakamları açıklandı: Haziran ayı kira artış oranı belli oldu
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Haziran ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Haziran ayında yüzde 39,33 oldu.
EKONOMİ 03.06.2022, 11:13 03.06.2022, 11:20 Kadir Kurtay
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Haziran ayı için yüzde 39,33.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 35,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,33 artış yaşandı.
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