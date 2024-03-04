Enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK, Tüketici Fiyat Endeksi'nde Şubat ayı verileirni açıkladı. Enflasyon yıllık yüzde 67,07, aylık ise yüzde 4,53 oranında artış gösterdi.ANKARA (İGFA) - Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nde Şubat ayı verilerini açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), değişimi bir önceki aya göre yüzde 4,53, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,54, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,07 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 55,91 olarak açıkladı.

Verilere göre bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 43,44 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94,78 ile lokanta ve oteller oldu.

Şubat ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup ise yüzde 0,20 ile giyim ve ayakkabı olurken, bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 12,76 ile eğitim oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan Şubat ayı itibarıyla, 12 temel başlığın endeksinde düşüş gerçkelştiği, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadığı gözlendi. 125 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 70,31, aylık yüzde 4,23 olarak açıklandı.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 60,96 olarak gerçekleşti.