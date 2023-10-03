Enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 61,53, aylık yüzde 4,75 oldu.ANKARA (İGFA) - TÜİK'ten alınan bilgiye göre TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,75, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 49,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,30 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 20,16 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,48 ile lokanta ve oteller oldu.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Eylül 2023

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 2,59 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 30,27 ile eğitim oldu

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Eylül ayı itibarıyla, 11 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 128 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 67,22, aylık ise yüzde 5,06 oldu. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 5,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 54,66, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,22 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 57,75 olarak gerçekleşti.

Öte yandan bağımsız araştırma grubu ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Eylül ayında yüzde 6,24 artarken, E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı yüzde 130,13 olarak gerçekleşti. ENAG verilerine göre 2023 yılı, Ocak-Eylül dönemi enflasyon oranı ise yüzde 95,33 oldu.