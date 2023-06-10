Enez Ziraat Odası'ndan buğday fiyatı tepkisi

Edirne'nin Enez Ziraat Odası Başkanı Mehmet Oskan, verilen taban fiyatının çiftçinin derdine derman olmaktan uzak olduğunu söyledi.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Edirne'nin Enez Ziraat Odası Başkanı Mehmet Oskan, yeni açıklanan buğday taban fiyatı üreticide hayal kırklığı yarattığını belirterek, “Hükümetin açıkladığı 2023 yılı buğday taban fiyatı tonu 8 bin 250 lira olarak açıklandı. Her tona bin lirada destekleme ödenecek.” dedi.

BU YIL BUĞDAY VERİMİ İYİ

Oskan, bölgede bir dekar buğday için üreticinin 3600-3800 TL arasında harcama yaptığına işaret ederek şunları kaydetti: “Enez Bölgesi’nde 60 bin dekarlık alanda buğday ekimi var. Bu yıl havaların buğday verimi açısından iyi gittiğini söyleyebiliriz. Dekara bölgemizde 400-450 kilogram ürün bekliyoruz. Hasat önümüzdeki günlerde başlayacak.”