“Enerjinin Yıldızları” Projesi ile elektrik dağıtım sektörüne “yıldız” yağdı

Elektrik dağıtım sektörünün öncü şirketleri BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ tarafından 2018’de hayata geçirilen “Enerjinin Yıldızları” Projesi, sektöre yüzlerce yıldız kazandırdı. Proje kapsamında İstanbul Avrupa Yakası, Antalya ve Sivas’taki 3 meslek lisesinde oluşturulan Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı Dalı’ından mezun olan öğrenci sayısı 366’ya ulaşırken mezun olanların 94’ü çalışma hayatına ilk adımını BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ’da attı.İSTANBUL (İGFA) - Elektrik dağıtım sektörünün nitelikli eleman ihtiyacına yanıt üretmek, genç istihdama katkı sağlamak hedefi ile Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) tarafından başlatılan “Enerjinin Yıldızları” Projesi, sektörü yüzlerce yeni yıldız ile buluşturdu. Proje çerçevesinde İstanbul Avrupa Yakası, Antalya ve Sivas’taki 3 meslek lisesinde Yüksek Gerilim Dalı oluşturulmasına destek veren ve söz konusu okullarda Yüksek Gerilim Laboratuvarı kurarak öğrencilere ‘uygulamalı’ eğitim fırsatı sunan, staj ve burs imkânı tanıyan BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ, yıldızlara desteğini mezun olduktan sonra da sürdürdü. Enerjinin Yıldızları Projesi’nden mezun olan öğrenci sayısı bugüne kadar 366’yı bulurken, söz konusu öğrencilerin 94’ü, 3 şirkette çalışmaya başladı.

ADI “ELEKTRİK TESİSATLARI VE DAĞITIM DALI” OLDU

Enerjinin Yıldızları Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile 2018 yılında imzalanan ‘Mesleki Eğitim Protokolü’nün ardından Sivas, İstanbul ve Antalya’da belirlenen 3 meslek lisesinde ‘Yüksek Gerilim Sistemleri Dalı ve Yüksek Gerilim Laboratuvarı” kurulması ile hayata geçti. Proje, İstanbul Avrupa Yakası’nda Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Antalya’da Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sivas’ta ise Atatürk Mesleki ve Teknik Lisesi’nde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başladı. Proje devam ederken MEB’in kararı ile Yüksek Gerilim Dalı’nın adı “Elektrik Tesisatları ve Dağıtım Dalı” olarak değiştirildi ve öğrenciler bu isim altında bu alana kabul edilmeye başlandı.

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ÖĞRENCİ SAYISI 366’YA ULAŞTI

Sektöre yeni yıldızlar kazandırmayı hedefleyen Enerjinin Yıldızları Projesi, ilk günden itibaren ilgi görürken projeye katılan öğrenci sayısı da yıllar itibarı ile giderek arttı. Enerjinin Yıldızları Projesi’nin yürütüldüğü Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Elektrik Tesisatları ve Dağıtımı Dalı’na tercih eden sayısı 12 iken, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında bu sayı 108’e ulaştı. Aynı şekilde Antalya Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde proje başladığında 20 olan öğrenci sayısı 2023-2024 eğitim-öğretim yılında 154’e, Sivas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ise 16 olan öğrenci sayısı bu yıl 104’e yükseldi. Böylece 3 meslek lisesinde Elektrik Tesisatları ve Dağıtım Dalı’nda eğitim gören Enerjinin Yıldızları’nın sayısı 2023-2024 eğitim-öğretim yılında 366’ya ulaştı.

TOPLAM 228 MEZUN VERDİ

Enerji sektörüne yıldızlar kazandıran proje ile birlikte oldukça zorlu bir alan olan Elektrik Tesisatları ve Dağıtım Dalı’ndan mezun olanların sayısı da her geçen gün arttı. Proje kapsamında söz konusu dalda eğitim görerek mezun olanların sayısı 228’e çıkmış durumda. Öğrencilere eğitim hayatları boyunca Yüksek Gerilim Laboratuvarı kurarak uygulamalı eğitim fırsatı sunan, staj ve burs imkânı tanıyan BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ, sektöre yeni adım atan yıldızlara da kapılarını açtı. İstanbul Avrupa Yakası’na Elektik Tesisatları ve Dağıtım Dalı’ndan mezun olan 83 öğrenciden 52’si BEDAŞ’ta istihdam edilirken, Antalya’da mezun olan toplam 77 öğrenciden 19’u AEDAŞ’ta, Sivas’ta mezun olan 68 öğrenciden 23’ü de ÇEDAŞ’ta işe başladı. Böylece 228 mezunun 94’ü üç şirkette iş hayatına atıldı.