Enerjinin kalbi EIF, Nisan'da Gaziantep'te atacak

16 yıl sonra İstanbul dışında ilk kez Gaziantep’te düzenlenecek EIF Enerji Kongresi ve Fuarı'na Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de 'onursal başkan' olarak konuk olacak.GAZİANTEP (İGFA) - 26-28 Nisan tarihlerinde Gaziantep’te düzenlenecek fuar öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Domino Fuarcılık AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dilek ile bir araya geldi.

Başkan Fatma Şahin, görüşmede yaptığı konuşmada belediyenin kurumsal kapasitesini artırmak için 2014 yılından bu yana çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Belediyemiz bünyesindeki GBB Enerji AŞ’nin Türkiye çapında benzeri yok. Şirketleşmeden yenilenebilir enerji veya çevre projeleri gibi konularda ilerleme kaydetmek mümkün değil. Bu tarz kurumsallaşma modelleri ile hızlı hareket edebilme imkanına da sahip oluyorsunuz. Bu konudaki yaklaşımımız yerel yönetimlere de yön veriyor. Dolayısıyla EIF Enerji Kongresi ve Fuarı’nın 16 yıl sonra ilk kez Gaziantep’te yapılacak olması da bizim için çok önemli.”

Ortadoğu Fuar Merkezinde yapılacak etkinlik güneş enerjisi yatırımlarına odaklı olarak tasarlanacak. Etkinlik, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nin uhdesinde bulunan tüm yetkili kadroların, üst düzey yetkililerin, yönetim kurullarının ve başkanlarının destekleri ile gerçekleşecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ve GBB Enerji AŞ’nin iki stant açacağı fuarda enerji alanındaki 250 yerli ve yabancı yatırımcı firmanın yanı sıra Almanya, Çin ve Portekiz gibi ülkelerden de katılımcılar yer alacak.

Düzenlenecek etkinliğe şehirdeki sanayi bölgelerinde bulunan fabrika sahiplerinin, tarım işletmecilerinin ve ilgili tüm sanayi kuruluşlarında görev yapan satın alım yetkililerinin ziyaretçi olarak katılması beklenirken fuara katılım sayısının 15 bin civarında olacağı tahmin ediliyor.