Enerji Depolama Sistemleri Zirvesi sektörü buluşturdu

Enerji depolama sistemlerine dair dünyadaki en iyi uygulama örnekleri, en yeni iş modelleri ve önümüzdeki dönemde ülkemizde atılacak adımların ele alındığı ‘Enerji Depolama Sistemleri Zirvesi’, İstanbul’da düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - Huawei ve Partner EGS sponsorluğunda, Harvard Business Review Türkiye ve Enerjide Dijitalleşme Derneği’nin (EDİDER) stratejik iş ortaklığıyla düzenlenen ‘Enerji Depolama Sistemleri Zirvesi’, 8 Haziran'da İstanbul Sakıp Sabancı Müzesi’nde gerçekleştirildi. Çevrimiçi olarak da takip edilebilen zirve, ‘Yerel ve Global Pazarlar, Gelişen Teknolojiler ve Yeni İş Modelleri Perspektifinde Enerji Depolamaya Bakış’ temasıyla düzenlendi.

Zirvenin açılış konuşmasını, gerçekleştiren Huawei Digital Power Avrupa Başkanı Chen Le şu ifadelere yer verdi; “Huawei Digital Power, sıfır karbon hedefiyle, akıllı bir dünya için, dijitalleşmeye öncülük etmektedir. Bu vizyon doğrultusunda hedefimiz, sürdürülebilir, daha yeşil ve daha iyi bir geleceğe doğru birlikte ilerlemektir. Huawei Digital Power iş grubunun Türkiye'de faaliyete geçtiği 2021 yılından bu yana, Türkiye'nin güneş enerjisi faaliyetlerine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle, Türkiye’deki müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın desteğine bir kez daha teşekkür etmek isterim. İşletmelere ve hanelere; güvenilir, emniyetli ve verimli enerji çözümleri sunmak için çalışmaya devam edeceğiz. Verimli bir dijital güç ekosistemi oluşturmak için, iş ortaklarımız ve güneş enerjisi endüstrisi ile iş birliği içinde çalışmaya kararlıyız. Bu ekosistem; bireylerin, işletmelerin ve toplulukların, yenilenebilir enerjiyi benimsemelerine katkıda bulunacaktır. Gelecek nesiller için daha yeşil ve daha sürdürülebilir bir dünyayı, birlikte inşa edebiliriz.”